ADVERTISEMENT

Ninsorile din ultimele zile au transformat stadionul din Slobozia într-un peisaj de iarnă chiar în ziua meciului cu Universitatea Craiova. Gazonul a fost acoperit complet de zăpadă, dar, încă din prima parte a zilei, organizatorii au intrat în alertă și au început o cursă contra cronometru pentru ca meciul din etapa a 28-a a SuperLigii să se dispute în condiții normale.

Imagini spectaculoase cu gazonul de la Slobozia! Organizatorii fac eforturi pentru îndepărtarea zăpezii

Ninsorile din ultimele zile au pus serioase probleme la Slobozia. Zăpada s-a așternut în strat gros peste suprafața de joc, acoperind complet gazonul care urmează să găzduiască un moment important pentru fotbalul ialomițean.

ADVERTISEMENT

Încă de duminică dimineață, mai mulți muncitori au fost mobilizați pentru a curăța terenul. Cu lopeți și utilaje, aceștia au încercat să îndepărteze omătul depus în cantități mari, în timp ce pe marginea terenului s-au format adevărați „munți” de zăpadă, adunați laolaltă de pe gazon.

Partida cu Universitatea Craiova nu este una obișnuită pentru Unirea Slobozia. Va fi primul meci disputat în nocturnă în istoria clubului și a orașului, un moment pentru care gazdele s-au pregătit pe tot parcursul săptămânii. Instalarea nocturnei a fost așteptată cu entuziasm, iar debutul sub lumini trebuia să marcheze o seară specială pentru iubitorii de fotbal din județul Ialomița.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Romanchuk e suspendat, Nsimba reintră în „scenă“ la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Romanchuk a primit cel de-al patrulea cartonaș galben în victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 1-0 și va fi automat suspendat pentru meciul de duminică cu Unirea Slobozia. Conform regulamentului SuperLigii, orice jucător care acumulează patru cartonașe galbene este obligat să stea un meci pe bancă, astfel că antrenorul Filipe Coelho va fi nevoit să facă modificări în defensivă. În locul fundașului ucrainean, cel mai probabil, va intra Nikola Stevanovic, cel care l-a și schimbat în minutul 75 al partidei cu FCSB.

. Steven Nsimba revine în echipă după ce a lipsit în ultimele două partide din cauza unei accidentări. Atacantul Științei este pregătit să aducă prospețime și creativitate în atac, oferind lui Coelho mai multe opțiuni pentru construirea jocului.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la capitolul reveniri îl putem nota și pe „decarul“ Ștefan Baiaram, cel care și-a ispășit pedeapsa după „scandalul“ de la finalul meciului cu Dinamo.

Cicâldău, out pentru duelul de la Slobozia! Anunțul făcut de Filipe Coelho

Antrenorul Filipe Coelho a anunțat în conferința de presă premergătoare duelului cu Unirea faptul că mijlocașul fiind accidentat și aflat sub supravegherea staff-ului medical. Din informațiile FANATIK, problemele sunt doar de natură musculară, dar staff-ul medical a decis să fie precaut și să nu forțeze înaintea meciului de la Slobozia.

„Ce știm este că Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat, se află alături de departamentul medical. Nu va putea juca în următorul meci. Legat de ceilalți, vom vedea când se apropie meciul, pentru că mai avem antrenamente“, a spus Filipe Coelho.

„Centralul” din brigada lui Radu Petrescu, arbitru la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Iulian Dima, arbitrul VAR de la Petrolul – FC Argeș, a primit o nouă delegare din partea CCA, deși nu a trecut decât o etapă de la scandalul provocat de Radu Petrescu. Dima va face parte din brigada lui George Cătălin Roman, cel care va „fluiera” disputa Unirea Slobozia – Universitatea Craiova.

La fel ca la partida de pe „Ilie Oană”, Iulian Dima a fost distribuit în rolul de arbitru VAR, în timp ce AVAR va fi Stelian Slabu. Brigada „centralului” Roman va fi completată de arbitrii asistenți Alexandru Filip și Raul Ghiciulescu și de „rezerva” Robert Avram.

Ce i-a zis Iulian Dima în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa de la Ploiești

După scandalul de la Ploiești, Dani Coman a mers la Federația Română de Fotbal și s-a întâlnit cu oficialii Comisiei Centrale a Arbitrilor. Președintelui de la FC Argeș i-au fost prezentate înregistrările audio cu discuțiile dintre arbitri la fazele controversate din partidele cu Petrolul, scor 1-2, și UTA, scor 0-1.

La confruntarea de pe „Ilie Oană”, unde Iulian Dima a fost arbitru VAR, Radu Petrescu și-a întrebat colegul dacă fotbalistul lui FC Argeș a dat cu piciorul în pământ, atunci când piteștenii au primit o lovitură liberă laterală. Lui Petrescu i s-a răspuns simplu: „Da!”.

Totuși, Radu Petrescu și-a dat seama că a dictat o lovitură liberă care nu a fost și, pentru a își repara gafa, a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă după lovitura de cap a lui Sierra, dictând un fault inexistent în careu.

„Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat. Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault”, s-a transmis într-un comunicat al CCA.