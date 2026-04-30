Mobilizare totală, înaintea celui mai important meci al sezonului. Ce au făcut fanii la baza de antrenament

ADVERTISEMENT

Suporterii celor de la Sevilla au transformat baza de pregătire a clubului într-un adevărat zid de susținere înaintea celui mai important moment al sezonului. Joi dimineață, Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a fost acoperită de steaguri și bannere ale grupurilor de fani, care au vrut să le transmită un mesaj special jucătorilor.

Moment critic pentru Sevilla! Suporterii au transmis un mesaj clar jucătorilor

Sevilla traversează unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iar posibilitatea retrogradării, de neconceput în urmă cu doar câteva luni, devine din ce în ce mai probabilă. Formația din Andalusia este obligată să scoată cât mai multe puncte în ultimele jocuri din campionat.

ADVERTISEMENT

Urmează un duel de foc cu Real Sociedad, pe teren propriu. Partida se anunță una extrem de dificilă pentru Sevilla, iar un nou eșec ar îngreuna și mai mult lupta pentru supraviețuirea în . Programul andaluzilor până la finalul sezonului nu este deloc simplu.

🫡 El Sevilla entrena de cara a la FINAL de la Real Sociedad esta mañana ➡️ Sow, Suazo vuelven / Azpilicueta suma entreno / ❌ Marcao ➕ El sevillismo ha mostrado su apoyo con varias pancartas de peñas sevillistas en la ciudad deportiva 🔴 — CarlosN.H (@CARL0SNH_)

Imagini incredibile la Sevilla! Suporterii au „îmbrăcat” baza de antrenament

au mers la baza de pregătire, Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, unde au împânzit zona cu steaguri, eșarfe și bannere ale grupurilor de suporteri. Practic, au „îmbrăcat” întreg complexul în culorile clubului și au lăsat mesaje de încurajare și lozinci motivaționale vizibile pentru jucători încă din momentul în care au ajuns la antrenament.

ADVERTISEMENT

❤️ PURO SEVILLISMO. 🔜 El Sevilla motiva a los jugadores con todas las banderas de sus peñas en la ciudad deportiva. 📹 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)

Suporterii nu au perturbat antrenamentul, ci doar au încercat să le arate jucătorilor că sunt alături de ei în acest moment extrem de complicat prin care trece clubul. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu bannerele din timpul sesiunii de pregătire.