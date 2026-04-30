Mobilizare totală, înaintea celui mai important meci al sezonului. Ce au făcut fanii la baza de antrenament

Fanii unei echipe de tradiție din Spania s-au mobilizat înainte de cel mai important meci al sezonului. Ce au făcut suporterii pentru a motiva jucătorii în lupta pentru salvarea de la retrogradare.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 13:51
Imagini incredibile la Sevilla! Suporterii au „îmbrăcat” baza de antrenament
Suporterii celor de la Sevilla au transformat baza de pregătire a clubului într-un adevărat zid de susținere înaintea celui mai important moment al sezonului. Joi dimineață, Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a fost acoperită de steaguri și bannere ale grupurilor de fani, care au vrut să le transmită un mesaj special jucătorilor.

Moment critic pentru Sevilla! Suporterii au transmis un mesaj clar jucătorilor

Sevilla traversează unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iar posibilitatea retrogradării, de neconceput în urmă cu doar câteva luni, devine din ce în ce mai probabilă. Formația din Andalusia este obligată să scoată cât mai multe puncte în ultimele jocuri din campionat.

Urmează un duel de foc cu Real Sociedad, pe teren propriu. Partida se anunță una extrem de dificilă pentru Sevilla, iar un nou eșec ar îngreuna și mai mult lupta pentru supraviețuirea în La Liga. Programul andaluzilor până la finalul sezonului nu este deloc simplu.

Fanii echipei au mers la baza de pregătire, Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, unde au împânzit zona cu steaguri, eșarfe și bannere ale grupurilor de suporteri. Practic, au „îmbrăcat” întreg complexul în culorile clubului și au lăsat mesaje de încurajare și lozinci motivaționale vizibile pentru jucători încă din momentul în care au ajuns la antrenament.

Suporterii nu au perturbat antrenamentul, ci doar au încercat să le arate jucătorilor că sunt alături de ei în acest moment extrem de complicat prin care trece clubul. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu bannerele din timpul sesiunii de pregătire.

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Legenda lui Manchester United și-a anunțat retragerea din fotbal: „A fost o călătorie...
Fanatik
Legenda lui Manchester United și-a anunțat retragerea din fotbal: „A fost o călătorie incredibilă”
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară...
Fanatik
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
O nouă demitere de antrenor în Premier League! Steven Gerrard, principalul înlocuitor
Fanatik
O nouă demitere de antrenor în Premier League! Steven Gerrard, principalul înlocuitor
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o patronul de la FCSB
