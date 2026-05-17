Sport

Mobilizare totală la U Cluj înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Ce au transmis fanii ardelenilor

Universitatea Craiova și U Cluj joacă meciul care poate decide titlul în Superliga. Sute de suporteri ardeleni au plecat spre Bănie cu autocarele pentru duelul de pe Ion Oblemenco.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
17.05.2026 | 19:59
Mobilizare totala la U Cluj inaintea duelului cu Universitatea Craiova Ce au transmis fanii ardelenilor
ULTIMA ORĂ
Firbe Bănia! Universitatea Craiova și U Cluj luptă pentru titlu în Superliga. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

E mare meci în Bănie în această seară. Universitatea Craiova primește vizita celor de la U Cluj pe Ion Oblemenco. Oltenii sunt matematic campioni cu o victorie, însă ardelenii vor să producă o surpriză colosală. Mai multe autocare au plecat în această dimineață din orașul de pe Someș cu destinația Craiova.

Fierbe Bănia! Universitatea Craiova și U Cluj luptă pentru titlu în Superliga

Este sold-out la meciul sezonului din Superliga României. Universitatea Craiova a câștigat în urmă cu doar patru zile Cupa României Betano, în finala de la Sibiu, tot în fața celor de la U Cluj, iar acum oltenii vor să își asigure titlul și locul în preliminariile UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Ardelenii nu au însă nimic de pierdut și merg în Bănie cu gândul la primul titlu din istoria de peste 100 de ani a clubului de pe Someș. Cu o victorie, Universitatea Cluj este la mâna ei și poate primi trofeul săptămâna viitoare, la finalul duelului cu Dinamo.

Fierbe Bănia! Universitatea Craiova și U Cluj luptă pentru titlu în Superliga

Ce spune galeria lui U Cluj înainte de duelul de foc cu Universitatea Craiova

Suporterii U Cluj au plecat duminică dimineață din Ardeal cu mai multe autocare. Unul dintre reprezentanții galeriei a vorbit despre importanța meciului cu Universitatea Craiova, dar și despre dezamăgirea din finala de la Sibiu: „Nu-i capăt de țară că am pierdut Cupa. Vom fi cu toții la Craiova pentru a susține echipa, așa cum o facem întotdeauna.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Suntem pregătiți, ca de obicei, cu cântecele și recuzita noastră, astfel încât să avem o prezență cât mai consistentă în sprijinul băieților. Mergem la Craiova cu câteva autocare, mulți vor veni pe cont propriu și ne vom reuni direct în oraș. E un pic nefavorabilă programarea partidei pentru o asemenea deplasare destul de lungă. Meciul e duminică seara, oamenii trebuie să meargă luni dimineața la serviciu, așa că va fi destul de solicitant pentru unii dintre suporteri. Era de așteptat însă să fie așa, pentru că televiziunile programează în funcție de perioadele de prime time”, a declarat Sorin Moșuț, reprezentant al galeriei U Cluj, conform GSP.

ADVERTISEMENT
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză...
Digisport.ro
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
Universitatea Craiova, noua forță a României? „Fără doar și poate. Cu siguranță lui...
Fanatik
Universitatea Craiova, noua forță a României? „Fără doar și poate. Cu siguranță lui Gigi nu-i convine”
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Newcastle – West Ham se...
Fanatik
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Newcastle – West Ham se joacă acum! Vezi toate rezultatele zilei
Cuvântul folosit de Cristi Balaj pentru delegarea lui Marcel Bîrsan la finala Universitatea...
Fanatik
Cuvântul folosit de Cristi Balaj pentru delegarea lui Marcel Bîrsan la finala Universitatea Craiova – U Cluj! Cine era potrivit să arbitreze 
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională:...
iamsport.ro
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională: 'I-am plătit o poliță atunci, dar acum îmi pare rău!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!