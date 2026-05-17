Mobilizare totală la U Cluj înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Ce au transmis fanii ardelenilor

E mare meci în Bănie în această seară. Universitatea Craiova primește vizita celor de la U Cluj pe Ion Oblemenco. Oltenii sunt matematic campioni cu o victorie, însă ardelenii vor să producă o surpriză colosală. Mai multe autocare au plecat în această dimineață din orașul de pe Someș cu destinația Craiova.

Fierbe Bănia! Universitatea Craiova și U Cluj luptă pentru titlu în Superliga

Universitatea Craiova a câștigat în urmă cu doar patru zile Cupa României Betano, în finala de la Sibiu, tot în fața celor de la U Cluj, iar acum oltenii vor să își asigure titlul și locul în preliminariile UEFA Champions League.

Cu o victorie, Universitatea Cluj este la mâna ei și poate primi trofeul săptămâna viitoare, la finalul duelului cu Dinamo.

Ce spune galeria lui U Cluj înainte de duelul de foc cu Universitatea Craiova

Suporterii U Cluj au plecat duminică dimineață din Ardeal cu mai multe autocare. Unul dintre reprezentanții galeriei a vorbit despre importanța meciului cu Universitatea Craiova, dar și despre dezamăgirea din finala de la Sibiu: „Nu-i capăt de țară că am pierdut Cupa. Vom fi cu toții la Craiova pentru a susține echipa, așa cum o facem întotdeauna.

Suntem pregătiți, ca de obicei, cu cântecele și recuzita noastră, astfel încât să avem o prezență cât mai consistentă în sprijinul băieților. Mergem la Craiova cu câteva autocare, mulți vor veni pe cont propriu și ne vom reuni direct în oraș. E un pic nefavorabilă programarea partidei pentru o asemenea deplasare destul de lungă. Meciul e duminică seara, oamenii trebuie să meargă luni dimineața la serviciu, așa că va fi destul de solicitant pentru unii dintre suporteri. Era de așteptat însă să fie așa, pentru că televiziunile programează în funcție de perioadele de prime time”, a declarat Sorin Moșuț, reprezentant al galeriei U Cluj, conform .