Sport

Premieră! Gigi Becali a anunțat varianta nebunească prin care vrea să se califice cu FCSB în grupa Champions League

FCSB luptă să se califice în faza principală din Europa League, după ce a dezamăgit în preliminariile Champions League. Gigi Becali știe cum va ajunge echipa lui la „masa bogaților” în cele din urmă.
Mihai Dragomir
27.08.2025 | 16:44
Premiera Gigi Becali a anuntat varianta nebuneasca prin care vrea sa se califice cu FCSB in grupa Champions League
ULTIMA ORĂ
Planul pus la cale de Gigi Becali pentru ca FCSB să ajungă în Champions League. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

După dezamăgirea din preliminariile Champions League, când a fost eliminată rușinos de Shkendija în turul 2, FCSB este la doar un pas de faza principală din Europa League. Gigi Becali nu își poate lua gândul însă de la cea mai importantă competiție UEFA și a dezvăluit cum va ajunge echipa lui acolo.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu renunță la visul Champions League. Planul patronului de la FCSB

România nu a mai avut o reprezentantă în Champions League din sezonul 2013/2014, când tot echipa patronată de Gigi Becali ajungea în faza grupelor. Acum, campioana en-titre trebuie să treacă de Aberdeen la returul de joi seară, care se va vedea la TV de această dată, pentru calificarea în faza principală din Europa League.

Gigi Becali, împreună cu Mihai Stoica, regretă că FCSB nu a putut merge mai departe în preliminariile Champions League, însă pune la cale un plan prin care visul său se se îndeplinească. Latifundiarul din Pipera vrea să ajungă la „masa bogaților” prin intermediul Europa League.

ADVERTISEMENT

„Eu vreau Europa League, ca să mă duc în Champions League direct!”

„(n.r. campionat) Nu e problemă de puncte, problema că e Craiova prea puternică. Diferența poți să o recuperezi, dar problema este că U Craiova are putere și e greu să recuperezi. Este valoroasă echipa care are punctele distanță. Noi nu deznădăjduim. În al doilea rând, eu merg pe câștigarea Cupei, Europa League. Eu vreau Europa League, ca să mă duc în Champions League direct. Eu așa vreau, așa am făcut toată viața mea. Așa cum o fi, o fi.

Am avut ghinion, să te scoată Shkendija, cea mai slabă echipă. Mi-am pus baza în Dumnezeu. Poate face ceva minunat cu mine și mă duce sus. Acum e echipa mult mai valoroasă, e și competiția mai puternică decât în 2006. Dacă e echipa valoroasă, de ce are 5 puncte în 7 etape? Asta nu știu să vă răspund. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

„Să câștig Europa!”

Meme mi-a zis aseară, se uita la TV, ‘Bă, Gigi, așa mă oftic. Mă uit la astea, două echipe de Divizia B și au ajuns în grupă. Mai rău mă oftic’. I-am zis că nu a fost anul nostru, ne gândim la trecut? Ce trece, trece, la revedere, nu mai contează.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat...
Digisport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită

Eu tot timpul mă gândesc la viitor. Nu mă gândesc la trecut nicio secundă, iar la viitor mă gândesc sus. Să câștig Europa, dacă nu câștig, asta e, n-a ieșit, care e problema”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

1.78 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „1 solist” la meciul FCSB - Aberdeen
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o...
Fanatik
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe loc”
Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când...
Fanatik
Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când am jucat la ei, aveam 3 titulari lipsă”
Record românesc de medalii la JO de la Los Angeles: „53 de medalii...
Fanatik
Record românesc de medalii la JO de la Los Angeles: „53 de medalii şi 20 de titluri olimpice!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de...
iamsport.ro
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de nimic: 'Lumea nu știe ce a fost acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!