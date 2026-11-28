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FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj și, până de curând, CFR Cluj sunt cluburile românești cu ambiții europene declarate. Și care investesc pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Desigur, investițiile ar trebui să întoarcă profit din accederea în faza gupei principale a unei competiții europene, oricare ar fi ea.

Modelul românesc – nu știm să performăm și financiar și administrativ

CFR Cluj se află deja în insolvență, semn că performanța sportivă atinsă în anii precedenți nu a fost corelată cu cea administrativă. Rapid și Dinamo se află sub monitorizarea FRF, fără a-și fi atins, cel puțin deocamdată, obiectivele sportive. U Cluj, în ciuda prestației interne peste așteptări, nu a depășit încă fazele preliminare în Europa, iar FCSB a făcut revoluție în birouri după un sezon de play-out și unul (cel în desfășurare) cu perspective similare. Universitatea Craiova este excepția care confirmă regula, după ce a cheltuit sume importante pentru a-și întări lotul.

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România are doar 3 locuri deschise pentru cupele europene și cel puțin 5 pretendente (CFR Cluj iese, din păcate, de pe aceasta listă). Evident, două dintre cele 5 vor fi cheltuit la final de sezon inutil, pentru că nu vor avea șansa de a încercă să recupereze investiția din Europa. În sezonul trecut, în aceste roluri au fost distribuite Rapid și Dinamo. Consecința? Procedura de monitorizare.

Fac celelalte 3 automat pasul spre profitabilitate odată cu accesul în Europa? Nicidecum. Eliminate din fazele preliminare ale competițiilor, FCSB și U Cluj nu au apucat să se bucure de fructele profitului pe care Europa le-ar putea aduce. Craiova este singura care a reușit asta, dar calificarea în grupa principală Conference League este mai degrabă rodul eliminărilor succesive din Champions League și respectiv Europa League, decât al prestațiilor convingătoare pe terenurile europene.

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Există, așadar, un evident risc financiar în afacerea numită fotbal, din moment ce 4 cluburi din 5 au ieșit pe minus din această afacere în ultimul an. Desigur, afacere de succes fără investiție inițială nu există, dar în orice domeniu acest risc trebuie ținut sub control, pentru a nu pune în pericol stabilitatea întreprinderii prin cheltuieli exagerate înainte de a putea începe să încasezi.

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Ei bine, Europa fotbalistica ne oferă două exemple interesante în acest sezon: Sabah în Champions League și respectiv NK Celje în Europa League. Două cluburi calificate în faza grupei principale, cu investiții minime, accesibile oricărui club cu pretenții din SuperLiga.

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Sabah – cum să ajungi în Champions League cu un lot cotat la… 19 milioane euro

Da, aceasta este valoarea de piață a lotului azerilor conform Transfermarkt. Spre comparație, iată valorile de piață ale cluburilor românești cu pretenții europene (la zi, conform Transfermarkt):

Echipă Valoare de piață Universitatea Craiova 36,9 milioane de euro Rapid 29,5 milioane de euro FCSB 24,4 milioane dee uro Dinamo 20,8 milioane de euro Universitatea Cluj 16,6 milioane de euro

Cifrele arată fără dubii discrepanța. În Superliga e nevoie de un lot evaluat la peste 30 de milioane euro pentru a ajunge în… Conference League. Sabah, , antrenorul care nu a jucat fotbal și și-a construit cariera de antrenor după ce, în urma cu peste 20 de ani a câștigat un premiu la versiunea lituaniana a emisiunii “Vrei să fii milionar?” a reușit să ajungă în Champions League cu un lot cotat la 19 milioane euro.

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Cum a ajuns Sabah în Champions League? Aceasta este prima întrebare. În primul tur preliminar au trecut de galezii de la New Saints cu două victorii (2-0 acasă și 2-1 în deplasare), în turul 2 i-au eliminat pe finlandezii de la KuPS tot cu două victorii (1-0 acasă, 2-0 în deplasare) și au ajuns în play-off după ce au eliminat Aarhus cu scorul general de 5-2 (1-2 în deplasare și 4-0 acasă).

Play-off-ul le-a oferit o dublă cu Hapoel Beer-Sheva. În tur, pe Giulești, au pierdut cu 2-1, iar acasă au câștigat cu 5-2, după prelungiri, obținând astfel calificarea în faza ligii. În Champions League a câștigat cu singurul adversar abordabil (2-0 acasă cu Salvia) și a pierdut firesc cu Manchester Utd, Viking, Borussia Dortmund și Barcelona.

Modelul Como/Brighton se poate implementa și în Azerbaidjan

Iată primul unsprezece al celor de la Sabah din ultimul meci, cel cu FC Barcelona, jucat acasă. O combinație de jucători liberi de contract, achiziții cu sume la îndemâna cluburilor de top din SuperLiga, împrumut cu opțiune, ba chiar o promovare din propria academie.

Nr. Jucător Post meci Vârstă Naționalitate Club de proveniență Data venirii la Sabah Suma plătită de Sabah 92 Stas Pokatilov (cpt.) Portar 33 Kazahstan Tobol Kostanai (Kazahstan) 21.01.2025 0 €, transfer liber 80 Akim Zedadka Fundaș dreapta 31 Algeria Piast Gliwice (Polonia) 01.07.2025 0 €, liber de contract 3 Steve Solvet Fundaș central 30 Guadelupa FC Martigues (Franța) 01.07.2025 0 €, liber de contract 33 Erivaldo Almeida Santos Júnior Fundaș central 26 Brazilia Marítimo (Portugalia) 01.07.2026 0 €, liber de contract 27 Tymoteusz Puchacz Fundaș stânga 27 Polonia Holstein Kiel (Germania) 09.09.2025, împrumut. 01.07.2026, definitiv 500.000 € sau 1 milion €, în funcție de sursă 7 Umarali Rakhmonaliev Mijlocaș defensiv 23 Uzbekistan Rubin Kazan (Rusia) 28.01.2025, împrumut. 06.01.2026, definitiv Sub 300.000 €, potrivit informației comunicate de Sabah pentru Offsideplus. Alte surse – 400.000 €. 13 Ivan Lepinjica Mijlocaș defensiv 27 Croația Slaven Belupo (Croația) 01.07.2024 500.000 € 34 Xander Severina Extremă dreapta 25 Curaçao Maccabi Haifa (Israel) 01.07.2026 0 €, liber de contract 37 Du Queiroz Mijlocaș ofensiv 26 Brazilia Zenit Sankt Petersburg (Rusia) 01.09.2026 Împrumut cu opțiune de cumpărare 8 Christian Nwachukwu Extremă stânga 20 Nigeria Sheffield United (Anglia) 01.08.2026 600.000 € 9 Khayal Aliyev Atacant central 22 Azerbaidjan Sabah U19 (propria academie) 01.01.2024 0 €

Extrem de interesant interviul pe care Magsud Adygezalov, președintele clubului Sabah, l-a oferit site-ului sport-express.net. Și asta pentru că, din interviu, pe lângă multe detalii legate de principiile și progresul clubului, ințelegem imaginea de ansamblu. Aflăm cât costă de fapt, pe lângă valoarea de piață a jucătorilor, un lot cu care te poți califica în Champions League.

“Este adevărat că cel mai mare salariu din echipa dumneavoastră este de 350 de mii de euro pe an? Aproximativ. Aceasta sumă corespunde nivelului nostru salarial. Și nu am revizuit această strategie nici după calificarea în Liga Campionilor. Există bonusuri convenite pe care jucătorii le primesc în funcție de rezultate. Dar nici calificarea în Liga Campionilor nu înseamnă automat o creștere a salariilor medii, nici un sezon slab nu duce la o scădere.”

Și totuși, cum și unde găsește Sabah jucători capabili să ajungă în Champions League, cu un cost accesibil pentru fotbalul românesc? Desigur, exista un secret, dar este secretul lui Polichinelle:

„Folosim analize și lucrăm cu cifre încă din prima zi. Înțelegem însă că acestea sunt doar instrumente. Avem nevoie în continuare de oameni competenți, care pot alege, ști și simți – intuiția este departe de a fi ultimul cuvânt aici. Folosim diverse programe software și analitice, inclusiv cele adaptate și scrise special pentru clubul nostru. Ne place foarte mult să facem asta.”

Același mix, așadar: software/algoritmi și intervenție umană calificată. Statistica și algoritmii propun jucători, pe care oameni competenți îi selectează mai departe.

NK Celje – Europa League cu lot evaluat la 15,15 milioane euro

după ce a pierdut în prelungiri play-off-ul Champions League cu Slovan Bratislava. În turul 2 preliminar au trecut la penalty-uri de Egnatia, iar în turul 3 au eliminat Ararat Armenia după 1-2 în deplasare și 2-0 acasă. Paradoxal, în EL le-au priit deplasările – au câștigat cu 3-2 la Sturm Graz și au făcut egal la Budapesta cu Ferencváros.

Dar sezonul acesta nu este nicdecum o excepție. La Celje vorbim deja despre continuitate în rezultatul sportiv. În sezonul 2024-2025 au jucat sferturi de finală în Conference League, fiind eliminați de Fiorentina cu 3-4 la general. În 2025-2026 au ajuns în optimi (tot în Conference League), fiind eliminați de Răzvan Marin și AEK după 0-4 acasă și 2-0 în deplasare (nu, nu este o greșeală).

Iată primul unsprezece al slovenilor din partida de la Budapesta:

Jucător Post în meci Vârstă Naționalitate Club de proveniență Sumă de transfer raportată Žan-Luk Leban Portar 23 Slovenă Everton U21 (Anglia) 0 €, liber de contract Matic Ivanšek Fundaș dreapta 22 Slovenă NK Bravo (Slovenia) 0 €, liber de contract Łukasz Bejger Fundaș central 24 Poloneză Śląsk Wrocław (Polonia) 100.000 € Artemijus Tutyškinas Fundaș central 23 Lituaniană ŁKS Łódź (Polonia) 300.000 € Milot Avdyli Fundaș stânga 24 Kosovarǎ Vorskla Poltava (Ucraina) 150.000 € Mark Zabukovnik Mijlocaș defensiv 25 Slovenă NK Radomlje (Slovenia) 150.000 € Svit Sešlar Mijlocaș ofensiv 24 Slovenă Eyüpspor (Turcia) 1.100.000 € Mario Kvesić Mijlocaș central 34 Bosniacă și croată Olimpija Ljubljana (Slovenia) 0 €, liber de contract Veton Tusha Extremă dreapta 23 Kosovarǎ FC Drita (Kosovo) 250.000 € Blaž Kramer Atacant central 30 Slovenă Konyaspor (Turcia) 300.000 € Benjamin Verbič Extremă stânga 33 Slovenă Levadiakos (Grecia) 0 €, liber de contract

Ca și în cazul Sabah, sumele sunt perfect la îndemâna cluburilor de SuperLiga. În 2024, presa slovenă publicat un buget salarial de aproximativ 600,000 euro lunar pentru lot și staff-ul tehnic al echipei. Ceea ce înseamnă aproximativ 7,5 milioane euro pe an, adică un nivel absolut comparabil cu echipele de top din România.