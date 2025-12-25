Modelul care a încins imaginația internauților! Cum s-a afișat iubita lui Lando Norris pe internet. Foto

ADVERTISEMENT

Magui Corceiro, în vârstă de 23 de ani, care este și iubita pilotului F1 Lando Norris, a publicat imagini ”fierbinți” pe internet. Modelul și actrița din Portugalia a încins imaginația urmăritorilor săi.

Cum s-a fotografiat Magui Corceiro

Magui Corceiro se numără și ea printre vedetele care au ales destinații exotice în perioada sărbătorilor. Drept urmare, modelul se află pe coasta Braziliei, la Sao Paolo. Și evident, aceasta nu a ratat ocazia de a-și expune formele.

Iubita lui Lando Norris a publicat câteva o imagine în lenjerie intimă, iar cei care o urmăresc pe Instagram au reacționat imediat. O avalanșă de aprecieri, dar și comentarii s-au adunat în timp record în dreptul postării.

Modelul are un corp sculptat, drept urmare, nu a avut o problemă în a se afișa într-o astfel de ipostază. Și evident, nu puțini au fost cei care au avut doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Reacții pe bandă rulantă la postarea vedetei

Menționăm faptul că e. Drept urmare, e un lucru cât se poate de normal pentru ea să fie asaltată cu fel de fel de reacții.

De această dată însă, imaginația bărbaților a luat-o razna. Iar comentariile vorbesc de la sine, având în vedere că nimeni nu a avut de spus niciun cuvânt negativ la adresa sa.

„Cum de ești reală? Doamne”, a scris un internaut. Un altul a adăugat: „OMG. Ești atât de superbă”. „Zeiță în viața reală!”, „Atât de perfectă”, „Tot ce vreau de Crăciun!”, sunt doar o parte dintre reacțiile adunate în dreptul postării. Au fost și internauți care au confundat-o cu iubita unui jucător de tenis. Nu este clar însă despre cine este vorba.

Lando Norris o are mereu aproape pe iubita sa

Amintim faptul că fix la începutul lunii decembrie, Lando Norris a reușit să cucerească în premieră titlul de campion mondial de F1. De altfel acest lucru s-a întâmplat chiar sub ochii iubitei sale.

Modelul portughez își susține partenerul, astfel că încearcă să fie prezentă la cât mai multe astfel de evenimente. Iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant pentru amândoi.

„Nu am mai plâns de mult timp. Nu credeam că o să plâng, dar am plâns”, a spus Norris, emoționat, după cursă. .

Mai mult de atât, dacă alte vedete nu sunt atât de implicate în viața profesională a partenerilor, iată că Magui Corceiro nu a ezitat să arunce cu săgeți spre Verstappen, cel care câștigase cursa de la Abu Dhabi. Ea a afirmat atunci că „doar câștigă din noroc”.