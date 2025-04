Modelul Dacia care a ajuns pe cale de dispariție în România. Mai sunt doar 5 mașini în toată țara

Dacia este emblema noastră, dar în momentul de față un al acestei companii a ajuns pe cale de dispariție în România. Mai sunt doar 5 mașini în toată țara. Autoturismul este cunoscut drept „fiara de plastic”.

Dacia și modelul care mai are doar 5 exemplare în România

În urmă cu foarte multă vreme Dacia a produs pentru o perioadă scurtă un exemplar inedit. Acesta circulă în număr foarte mic pe străzile din România, fiind puțini proprietari care mai dețin acest model unic.

Mașina a fost numită de pasionați „fiara de plastic” din cauza caroseriei din fibră de sticlă existentă la primele modele. Cântărește sub 600 de kilograme și are o istorie foarte scurtă pe teritoriul românesc. Se numește Dacia 500, cunoscută și sub denumirea de Dacia Lăstun.

Mai sunt doar 5 astfel de vehicule în România. Primele exemplare au fost fabricate între anii 1988 și 1991. Primul lot a fost scos la vânzare la un an de la începerea producției. Printre performanțeles sale se numără motorul pe benzină de 499 CMC în doi cilindri, care dezvoltă puțin peste 20 CP.

Acest motor poate deplasa mașina, în teorie, cu până la 106 km/h. În prezent, sunt înregistrate la Registrul Auto Român doar 5 astfel de mașini impresionante. Una dintre ele se află în județul Vaslui, în timp ce alta se găsește în județul Prahova.

Dacia Lăstun, prezentă la Retro Parada Primăverii

Dacia Lăstun a fost expusă la Retro Parada Primăverii. Evenimentul a fost organizat în cursul zilei de sâmbătă, 12 aprilie 2025, la Ploiești. Mașina a făcut senzație printre oameni, fiind un autoturism conceput pentru oraș.

„Avem aici o Dacia 500 zisă și Lăstun, din 1989. Sunt 4-5 funcționale în toată țara, atestate. Aceasta este singura din Prahova și din județele vecine, din câte știu.

Este o mașină care a fost concepută pentru un consum foarte redus și nu a avut succes niciodată, dar au fost câțiva pasionați care au păstrat viu acest model.

Nu a avut succes la vânzări în anii ’86-’89, când au fost fabricate, dar cu cele care «au scăpat» ne mândrim în muzeul mobil al clubului și al românilor”, a spus președintele reprezentanței județene Prahova a Retromobil Club România, Mihai Atanasiu, pentru .

Dacia Lăstun, un vehicul istoric

Dumitru Ion, proprietarul modelului Lăstun, a dezvăluit cum a ajuns acest autoturism în posesia sa. Bărbatul din județul Prahova a decis să păstreze mașina și să o înscrie drept vehicul istoric. I-a schimbat vopseaua exact ca cea din fabrică, precizând că e mulțumit de rezultat.

„Eram șofer pe un Papuc, duceam muncitori, și am văzut-o undeva lângă un bloc, sub un pom și am întrebat un coleg care stătea în zona respectivă a cui este. Mi-a zis că proprietarul e în America, am reușit să iau legătura cu el.

Am luat-o, am desfăcut-o complet acasă, am pus piese noi, am pus suflet la ea, am făcut absolut totul nou. Când au văzut-o colegii cum arată… minunată! Am făcut naveta la serviciu cu ea, era în oraș serviciul, am fost foarte mulțumit de ea.

Ce m-a încântat la ea a fost faptul că este ideea noastră originală românească. Au contat și caracteristicile – economică, pe benzină, pentru fâțâială prin oraș și în jurul lui… Am fost foarte mulțumit”, a spus proprietarul modelului Dacia Lăstun, mai arată sursa menționată.