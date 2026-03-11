Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan, VW sau Mazda

ADVERTISEMENT

Dacia și-a propus să revoluționeze piața SUV-urilor de pe continent, prin noul model intitulat „Striker”. Producătorul românesc de automobile și-a prezentat planul strategic pe următorii patru ani și a pus accentul pe această mașină de teren, mai ieftină decât 99% din ceea ce oferă concurența.

Dacia Striker, modelul cu care producătorul românesc vrea să revoluționeze piața din Europa

Industria auto din Europa traversează o perioadă de transformări rapide, iar unul dintre producătorii care reușește constant să surprindă piața este Dacia. Producătorul de la Mioveni, parte a grupului Renault, a dovedit în ultimii ani că poate să concureze cu uriași internaționali nu doar prin preț, ci și prin design, tehnologie și fiabilitate.

Dacia Striker, își propune să zguduie serios segumentul din care face parte. Noul model atrage de pe acum atenția specialiștilor și a clienților din Europa. Această mașină este considerată de mulți o adevărată alternativă pentru modele consacrate de la Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen sau Mazda.

Cum arată Dacia Striker

Dacia Striker este un , care combină elemente specifice mai multor tipuri de caroserie: dinamica unui break, spațiul interior al unei berline și garda la sol specifică SUV-urilor. Primul lucru care sare în ochi la noul model este schimbarea radicală de design.

Dacia a adoptat o linie mult mai robustă și mai modernă, cu elemente inspirate din segmentul SUV-urilor premium. Blocurile optice cu semnătura luminoasă în formă de „Y”, grila frontală masivă și protecțiile de caroserie îi oferă o prezență puternică pe șosea. În același timp, garda la sol generoasă și proporțiile echilibrate transmit clar că este un SUV pregătit atât pentru oraș, cât și pentru drumuri mai dificile.

Interiorul continuă aceeași direcție modernă. Planșa de bord este simplă, dar bine organizată, cu ecrane digitale, materiale rezistente și o ergonomie gândită pentru utilizarea zilnică. Pe , au fost publicate și primele poze oficiale cu automobilul care urmează să aibă o prezentare completă a detaliilor tehnice în iunie 2026 și lansare pe piață spre sfârșitul anului.

Specificații tehnice

Tot pe partea de design, Dacia Striker are o siluetă generală alungită și aerodinamică. Numele noului model respectă tradiția ultimelor mașini Dacia și are aceeași terminație „-er”, la fel ca Duster, Bifster și Jogger. Noul autoturism al producătorului de la Mioveni va fi un model „multi-energie”. Astfel, el va fi disponibil cu mai multe tipuri de propulsie. Gama anunțată include o versiune hibridă, o variantă hibridă cu tracțiune integrală și o motorizare alimentată cu GPL.

Dacia Striker va avea o lungime de 4,62 metri. Noul model se va afla în partea de sus a segmentului C, completând astfel oferta Dacia împreună cu SUV-ul „Bigster”. Modelul a fost menționat pentru prima dată în contextul planului strategic „futuREady”, prezentat de Renault Group. Pezentarea completă a noii mașini va avea loc în luna iunie.

De ce să îți cumperi Dacia Striker

Unul dintre motivele principale pentru care Dacia Striker ar putea deveni o alegere atractivă pentru clienții români, și nu numai, este raportul calitate – preț. Noul model al producătorului de la Mioveni concurează cu SUV-uri populare precum Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan sau Mazda CX-5.

Diferența majaoră apare însă la preț. Dacă modelele meționate anteriori pornesc de regulă de la minim 30.000 de euro, Dacia Striker ar urma să aibă un preț de pornire de aproximativ 25.000 de euro. Practic, clienții primesc un crossover modern, spațios și eficient la un cost semnificativ mai mic decât majoritatea rivalilor direcți din segment.

Prețurile altor SUV-uri din segmentul C