Modelul Dacia care vrea să cucerească lumea. Experții de la Top Gear au analizat mașina și au dat verdictul oficial

Modelele mărcii românești se vând ca pâinea caldă datorită raportului excelent între calitate și preț. Acum, constructorul de la Mioveni pregătește o nouă lovitură. Noul SUV Dacia Bigster a fost prezentat oficial și promite să ridice standardele.

Noul model Dacia Bigster, gata să cucerească piața internațională

promite să schimbe imaginea brandului. Este cel mai mare SUV din istoria companiei. Arată impunător, modern și pregătit să concureze cu giganții industriei. Designul este simplu, dar elegant. Liniile drepte îi dau un aspect solid. Farurile LED și grila frontală redesenată inspiră încredere.

Interiorul surprinde. Materiale mai bune, ecran mare și comenzi ușor de folosit. Spațiul este generos, perfect pentru familii sau călătorii lungi. Dacia vrea ca Bigster să cucerească piețele din vestul Europei. După succesul modelelor Duster și Sandero, acest SUV ar putea fi următoarea mare lovitură.

Ce au spus experții de la Top Gear despre Dacia Bigster

Jurnaliștii de la Top Gear au analizat în detaliu noul Bigster și au dat un verdict clar: este cea mai matură și bine echilibrată mașină produsă vreodată de Dacia. Publicația britanică a lăudat aspectul robust, interiorul modern și spațiul generos pentru pasageri.

„Aruncă o privire. Practic, avem aceeași linie robustă și atent gândită ca la Duster – cu acele unghiuri ferme și masculine – dar cu o caroserie mai lungă în spate și o siluetă mai înaltă, care dă impresia de profunzime în treimea inferioară. Lățimea rămâne însă aceeași, așa că nu va fi mai greu de manevrat pe șosea.

Modelul păstrează acea bandă de protecție din plastic reciclat Starkle, cu aspect punctat, aplicată pe bare, pasajele roților și praguri. Mânerele portierelor spate sunt din nou ascunse în montantul C, iar capota are aceleași forme pronunțate, cu grila și fonturile specifice Dacia, plus eleronul dublu, în vârf, deasupra hayonului.

Dacă trece pe lângă tine pe autostradă, ai putea jura că e un Duster mărit la scară, ca și cum cineva l-ar fi copiat la o imprimantă și l-ar fi tras puțin mai mare”, au scris cei de la

Cum se compară mașina cu rivalii din aceeași clasă

Bigster intră într-un segment dominat de giganți precum Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson și Peugeot 3008. Totuși, Dacia mizează pe un atu greu de ignorat: prețul. Fără să sacrifice confortul și dotările esențiale, Bigster oferă o alternativă solidă la modelele mai scumpe.

La capitolul performanță, SUV-ul promite motorizări eficiente, inclusiv variante hibride. Suspensia a fost optimizată pentru drumurile europene, iar tracțiunea integrală opțională îl face potrivit și pentru teren accidentat.

„Ei bine, într-o lume în care Dusterul este un SUV compact, Bigsterul intră în categoria C – nu uriaș, dar exact acolo unde se duelează greii segmentului: Nissan Qashqai, Ford Kuga, Kia Sportage, VW Tiguan și alții asemenea.

Portbagajul are un volum de 677 de litri în cea mai generoasă configurație (versiunea mild-hybrid de 140 CP, fără roată de rezervă), adică cu 25 de litri mai mult decât un Tiguan și cu 90 peste Sportage. Nu e deloc puțin. Scaunele spate pot fi rabatate direct din portbagaj, transformând mașina într-un fel de furgonetă improvizată, iar spațiul pentru picioare pe banchetă este mai mult decât generos, chiar și atunci când toate locurile sunt ocupate”, au notat britanicii.

Preț Dacia Bigster

Deși prețul oficial nu a fost încă anunțat, surse din industrie estimează că Bigster va porni de la aproximativ 25.000 de euro. O sumă care îl plasează semnificativ sub rivalii direcți, dar cu dotări comparabile. Succesul pare garantat. Dacia Bigster se pregătește să scrie un nou capitol în istoria mărcii românești,