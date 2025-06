Modelul Dacia pentru care străinii se luptă să-l cumpere. Propune o redefinire curajoasă a ideii de SUV de familie. ”Vor vinde cu nemiluita”

Jurnaliștii din Marea Britanie au remarcat modelul Dacia pentru care , la costuri accesibile. Această mașină propune o redefinire curajoasă a ideii de SUV de familie. Se preconizează că se va vinde cu nemiluita.

Modelul Dacia pentru care străinii se luptă să-l cumpere

Autoturismul marca Dacia pe care străinii se bat să-l aibă în garaj este unul care nu a ieșit pe piață de multă vreme. A fost lansat în octombrie 2024 și vine cu o reformulare în ceea ce privește SUV-ul de familie.

Dispune de o lungime de 4,57 metri, lățime de 1,81 metri și înălțime de 1,71 metri. Modelul se remarcă printr-un design robust și modern. A fost prezentat pentru prima oară la Salonul Auto de la Paris din Franța.

Producția sa a început deja în anul 2025 și poate fi văzut pe șoselele din România. De asemenea, este la mare căutare în rândul străinilor. Prin urmare, jurnaliștii de peste hotare laudă mașina care nu este deloc scumpă.

Concret, care se va vinde ca pâinea caldă este Bigster. Autoturismul are tot ce îi trebuie unui SUV de familie, de la dotări esențiale până la spațiu interior. Și unde mai pui că are un cost extrem de onest pentru ceea ce oferă.

În plus, are o calitate percepută în creștere. În România prețul de pornire este de 19.800 de euro, în timp ce în Marea Britanie este sub 25.000 de lire sterline. Clienții care doresc să achiziționeze versiunea de top trebuie să scoată din buzunar mai puțin de 30.000 de lire sterline.

Bigster, modelul de la Dacia apreciat în Marea Britanie

„Dacia și-a petrecut ultimii ani întrebând sute de cumpărători din Germania – acolo unde piața pentru segmentul C al SUV-urilor e cea mai puternică – ce le place, ce nu le place și ce i-ar convinge să-și cumpere o mașină.

Dacia va vinde Bigster cu nemiluita”, notează jurnaliștii britanici de la . Bigster este modelul de la Dacia care este apreciat în rândul populației din Marea Britanie pentru raportul calitate-preț.

SUV-ul care iese pe porțile fabricii de la Mioveni are mari șanse să se observe în număr mare pe străzile britanice. În altă ordine de idei, gazetarii britanici au remarcat faptul că Dacia depune toate eforturile pentru a menține o linie clară între util și extravagant.