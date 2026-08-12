Modelul de la Dacia care este pe placul britanicilor. Are un nume amuzant și un preț accesibil

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Constructorul de la Mioveni din județul Argeș este unul dintre cei mai căutați în afara granițelor României. Descoperă care este, în realitate, modelul de la Dacia care este pe placul britanicilor, fără să fie nevoie să plătească prețuri exagerat de mari.

Dacia și modelul care i-a impresionat pe englezi

Sandero și Duster sunt două eșantioane care se produc în număr mare de către Dacia. Aceste o perioadă scurtă din cauza debitului mic de apă de pe Dunăre, deși sunt adorate de francezi. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este o altă țară care iubește producătorul românesc.

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De această dată este vorba de o mașină căutată de mulți. Bigster este autoturismul care i-a impresionat pe cetățenii englezi datorită designului, dar mai ales a costului foarte mic. SUV-ul de segment C are un cost sub cel al principalilor concurenți de pe piață. Spre exemplu, poate fi cumpărat începând de la costul de la aproximativ 25.000 de lire sterline.

Pe de altă parte, Nissan Qashqai și Kia Sportage pornesc de la 30.000 de lire sterline, în timp ce Skoda Kodiaq are un preț și mai piperat. Prin urmare, acesta este cel mai ieftin model din gama sa și nu este deloc de mirare că șoferii britanici îl adoră. De asemenea, se numără printre preferințe și datorită spațiului generos și aspectului exterior.

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Autoturismul dispune de cinci locuri și o lungime de aproximativ 4,57 metri. În plus, producătorul a echipat mașina cu un portbagaj ce poate ajunge la 677 de litri, în funcție de versiunea aleasă de fiecare persoană în parte. Dacia a lansat acest model de serie în anul 2025, oferind motorizări mild-hybrid și full-hybrid, inclusiv sistemul Hybrid 155, de 155 CP.

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„Bigster este, așadar, cea mai recentă încercare a Daciei de a fi un fel de «Martin Lewis» al lumii auto. Lăsând la o parte numele amuzant, un cuvânt care te-ar putea trimite rapid într-o ședință de HR dacă l-ai folosi la birou, este o propunere serioasă”, sunt de părere britanicii de la .

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Dacia, comparată cu alte modele de pe piața internațională

„În esență, este un Duster care a fost alungit și înălțat, folosind în continuare platforma CMF-B, minunat de versatilă, care stă la baza tuturor modelelor Dacia. De fapt, acesta este unul dintre principalele motive pentru care mașinile Dacia sunt atât de ieftine: toate sunt extrem de similare de la linia mediană în jos.

Folosesc multe piese testate și verificate (sau, dacă sunteți mai puțin amabili, «vechi») din întregul Grup Renault. Și ieftin chiar este, prețul este mai mic decât al rivalelor din segment. Nicio versiune a modelului Bigster nu vă va costa mai mult de 30.000 de lire sterline în echiparea standard, ceea ce este uimitor când te uiți la rivalii săi.

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Un Nissan Qashqai? Prețul de pornire este de 30.000 de lire pentru modelul de bază. Kia Sportage? Același preț pentru cea mai slabă echipare. Skoda Kodiaq? Acesta pornește de la un preț cu 5.000 de lire mai mare. De fapt, poți cumpăra un Bigster de la doar 25.000 de lire, prețul unui Vauxhall Astra”, au completat experții englezi.

Printre motivele pentru care britanicii aleg Dacia Bigster se mai numără și costurile de utilizare. Englezii sunt extrem de atenți la consum, asigurare, întreținere și depreciere. Motorizările hibride sunt un alt aspect important luat în calcul de aceștia. Aceste versiuni nu obligă cumpărătorul să treacă la o mașină complet electrică.

Astfel, producătorul de la Mioveni are o reputație foarte bună în Marea Britanie. Și-a câștigat acest drept datorită unei filozofii foarte simple. Aceasta arată că englezii cumpără doar ce au nevoie, nicidecum gadgeturi inutile. Totodată, SUV-urile au devenit extrem de populare în această țară, iar Bigster se încadrează perfect în această categorie.

Modelul nu este singurul care impresionează în afara granițelor. Au apărut deja , care poate fi descrisă extrem de bine drept mașina viitorului. Titulatura i-a fost dată de locuitorii din Paris, Franța. Acest model electric poate fi condus de la vârsta de 16 ani, urmând a fi lansat în anul 2027.