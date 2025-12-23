Modelul de la Dacia care i-a impresionat pe jurnaliștii britanici. L-au numit ”accesibil”

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii britanici laudă un vehicul care se produce în țara noastră. Iată care este, de fapt, modelul de la Dacia care i-a impresionat și pe care l-au numit ”accesibil”. Mașina este favorită la titlul de cea mai vândută mașină din Europa, în 2025.

Ce gamă de la Dacia este pe placul gazetarilor britanici

Dacia a dat lovitura cu ultimele autoturisme care au ieșit pe poarta fabricii sale. O gamă fabricată de companie este la mare căutare în rândul europenilor, în noiembrie reușind să fie vândute 18.932 de unități, scrie .

Sursa menționată susține că în ultima vreme a înregistrat un declin de peste 2.600 de vehicule față de anul precedent. Concret, este vorba de o scădere de peste 12 procente, însă primește laude din partea gazetarilor britanici.

Jurnaliștii din Regatul Unit susțin că Sandero este un autoturism ”accesibil” din punct de vedere financiar. Prețul de pornire este de 15.490 de euro, conform site-ului oficial. Mai exact, este vorba de varianta Expression.

„Dacia Sandero rămâne cel mai accesibil model nou din Marea Britanie. Gama începe cu versiunea Essential, care include geamuri electrice față, aer condiționat și pilot automat.

Modelul Expression costă 18.000 de euro și vine cu jante de 40 de centimetri, geamuri electrice spate, sistem multimedia de 25,5 centimetri și senzori de parcare spate”, au notat jurnaliștii britanici, conform .

Dacia, printre preferatele britanicilor

„Vârful de gamă este Journey, la 20.000 de euro, cu jante din aliaj de 40 de centimetri, frână de mână electrică, climatizare automată și încărcare wireless pentru telefon. Sandero este disponibil și în varianta Stepway.

Modelul are același motor turbo de 1.0 litri și vine tot în trei niveluri de echipare. Stepway Essential pornește de la 18.000 de euro și include jante de 40 de centimetri, bare de plafon și protecții laterale din material reciclat.

Noua gamă Sandero poate fi comandată deja în Marea Britanie. Livrările sunt programate să înceapă la începutul anului viitor”, au completat britanicii, mai arată sursa menționată anterior.

Modelul Sandero de la este considerat apreciat pentru că are un design atractiv. De asemenea, dispune de o gamă interesantă de motoare (inclusiv GPL), având un raport excelent preț-performanță, care nu este ignorat de cumpărători.

Totodată, această gamă a câștigat votul publicului pentru că are suficient spațiu la interior. În prezent, concurează cu Hyundai i20 2025, Mazda2, Vauxhall Corsa, Peugeot 208, SEAT Ibiza, Skoda Fabia și Toyota Yaris.

În concluzie, Sandero este o mașină urbană care rămâne competitivă datorită modificărilor de culori, precum și finisajele și jantele din aliaj. Journey este varianta de lux cu care Dacia speră să câștige și mai mulți șoferi de partea sa.