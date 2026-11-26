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Lazio a avut o primă parte de sezon senzațională. Astfel, echipa de pe Stadio Olimpico ocupă prima poziție în Serie A, după 12 etape scurse, cu 32 de puncte. ”Lazzialii” au un avans de două lungimi față de ocupanta locului secund, rivala AS Roma, și trei față de Inter Milano.

Lazio va merge de Crăciun la biserică

Cu mai puțin de o lună înaintea sărbătorilor de iarnă, o decizie neașteptată a lovit clubul de pe Stadio Olimpico. Președintele lui Lazio, Claudio Lotito, a decis să anuleze cina de gală, cu , organizată de club. Conform tuttomercatoweb, membrii staff-ului și jucătorii vor fi prezenți, pe 19 decembrie, la Biserica Sfântul Toma More, din cartierul San Lorenzo din Roma.

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Decizia oficialului lui Lazio ar veni din cauza problemelor economice pe care le traversează marea parte a populației din Italia. Astfel, ”capitolinii” vor fi prezenți la slujbă, unde vor putea să se întâlnească cu locuitori ai capitalei. În ciuda speculațiilor că Lazio ar putea muta cina de gală în orașul Milano, aceasta nu va fi realizată.

Liderul din Serie A este singura echipă din campionat care a luat, în acest sezon, decizia de a anula cina specială. Totuși, în prima divizie italiană, mai multe cluburi organizează evenimente caritabile cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Printre acestea se numără rivala AS Roma, dar și Juventus, AC Milan, Inter, Napoli sau Atalanta.

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Lazio poate lua Scudetto după 26 de ani

După 12 etape din campionatul italian, doar echipele din capitală au rămas neînfrânte. Liderul campionatului, Lazio, a strâns 32 de puncte, obținând 10 victorii și două rezultate de egalitate. Singurele echipe care au smuls puncte din duelurile cu ”lazzialii” au fost: , și Napoli, 1-1. Totuși, urmează o lună cu meciuri complicate pentru elevii lui Gennaro Gattuso, inclusiv ”Derby della Capitale”:

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28 noiembrie, Torino vs. Lazio (Serie A)

6 decembrie, Lazio vs. Atalanta (Serie A)

13 decembrie, Lazio vs. AS Roma (Serie A)

18 decembrie, Frosinone vs. Lazio (Serie A)

22 decembrie, Inter vs. Inter (Supercupa Italiei)

Lazio are șansa de a cuceri primul titlu de campioană a Italiei după o pauză de 26 de ani. Ultimul Scudetto, din 1999-2000, a fost adjudecat cu un total de 72 de puncte. ”Lazzialii” au obținut, atunci, un singur punct mai mult decât Juventus, ocupanta poziției secunde.

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