Moderna dă în judecată Pfizer și BioNTech pentru plagiat. Ar fi încălcat brevetele pentru vaccinul contra Covid

Moderna a precizat într-o declarație că Pfizer și BioNTech au încălcat brevetele depuse între 2010 și 2016 care acopereau tehnologia sa ARNm.

Moderna dă în judecată Pfizer și BioNTech pentru plagiat

Moderna, care are sediul în Cambridge, Massachusetts, a introdus acțiunea la Tribunalul Districtual al SUA din Massachusetts și Tribunalul Regional din Düsseldorf din Germania, unde are sediul BioNTech.

este scriptul genetic care transportă instrucțiuni ADN către centrele de producere a proteinelor din fiecare celulă și a fost folosit în producerea vaccinurilor împotriva coronavirusului.

„Depunem aceste procese pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare ARNm pe care am fost primii care am folosit-o, în crearea căreia am investit miliarde de dolari și pe care am brevetat-o ​​în deceniul premergător pandemiei de Covid-19”, a declarat Stéphane Bancel, directorul executiv al Moderna, citat de .

„Această platformă fundamentală, pe care am început să o construim în 2010, împreună cu munca noastră brevetată asupra coronavirusurilor în 2015 și 2016, ne-a permis să producem un vaccin împotriva Covid-19 sigur și foarte eficient în timp record după ce a lovit pandemia.”

Moderna, care a acceptat 2,5 miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru a-și dezvolta vaccinul împotriva Covid-19, a declarat în 2020 că nu va aplica brevetele legate de Covid cât timp pandemia va continua.

Dar în martie, compania a spus că se aștepta ca producătorii care nu au sediul sau nu produc în țări cu venituri mici sau medii să respecte proprietatea intelectuală a companiei.

Moderna a mai precizat vineri că nu a solicitat despăgubiri pentru activitățile de dinainte de 8 martie și că nu solicită scoaterea de pe piață a și nici nu cere o ordonanță de prevenire a vânzării sale viitoare, având în vedere necesitatea accesului la vaccinuri coronavirus.

Jerica Pitts, purtătorul de cuvânt al Pfizer, a declarat vineri dimineață că firma nu a primit încă o citație și că „nu poate comenta în acest moment”.