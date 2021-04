Modificare Cod Rutier 2021. Permisul auto, anulat direct de polițist. Măsura extremă propusă de un deputat AUR

Un deputat AUR, Dorel-Gheorghe Acatrinei, a inițiat un proiect de lege prin care poliția rutieră va putea anula direct permisul auto, fără o decizie judecătorească, în cazul celor sunt surprinși la volan după ce au consumat droguri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anularea se va face la momentul depistării șoferului, prin testele rapide anti-drog utilizate de către poliția rutieră, fără o decizie judecătorească, necesară în celelalte cazuri în care legea prevede anularea permisului de conducere.

Inițiatorul susține că deciziile instanțelor ar trebui să fie doar pedepse complementare care trebuie aplicate după anularea permisului și nu invers.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anularea permisului, imediat după testarea antidrog

„Fenomenul conducerii sub influența drogurilor a luat o amploare deosebită, situație față de care se impun măsuri deosebite constând în anularea permisului de conducere în momentul depistării unor astfel de cazuri în trafic. Sondajele au arătat că în anul 2018, 12,6 milioane au condus sub influența drogurilor ilicite. Estimările arată că aproape 44% dintre șoferii care au suferit accidente mortale au fost sub influența a cel puțin unui drog în momentul producerii accidentului respectiv”, susține Dorel Acatrinei, în expunerea de motive a proiectului.

Deputatul AUR argumentează că legarea sancțiunii anulării permisului auto de o hotărâre judecătorească definitivă are relevanță pentru stabilirea pedepsei complementare stabilite de Codul Penal. În schimb, anularea permisului în prealabil în cazul șoferilor drogați la volan ar intra în regimul contravențiilor.

ADVERTISEMENT

„În materie contravențională, legiuitorul trebuie să creeze pârghiile necesare pentru ca astfel de conducători auto să nu mai aibă posibilitatea să fie prezenți în trafic, prin anularea permisului auto la momentul depistării cu mijloace și aparate omologate care indică consumul de droguri sau alte substanțe psihoactive. Astfel, copii noștri ar fi mai în siguranță și vor fi ocrotite valori sociale importante, precum dreptul la viață și dreptul la proprietate”, crede Dorel Acatrinei.

Deputatul nu precizează în proiectul său care este calea de urmat în cazurile în care testele antidrog ale poliției dau în mod fals un rezultat pozitiv și nici dacă anularea permisului de către polițistul rutier are nevoie de aprobarea unui superior al acestuia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă proiectul său de lege ar fi adoptat, ar fi pentru prima dată când este legiferată posibilitatea anulării permisului de conducere auto, fără să existe o decizie judecătorească în acest sens.

Ce prevede legea în vigoare

În momentul de față, potrivit prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anularea permisului auto direct de către poliția rutieră nu este posibilă nici măcar în cazurile în care șoferii care au consumat alcool provoacă accidente mortale sau cu vătămare corporală a unor persoane, fără să existe în prealabil o decizie a instanței.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, anularea permisului mai este posibilă în cazurile în care tot instanța stabilește că a fost obținut ilegal sau în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Deputatul Dorel-Gheorghe Acatrinei este la primul mandat de parlamentar. După ce a obținut permisul de conducere pentru vehicule de mare tonaj, Acatrinei a lucrat ca șofer de TIR sau autocar la mai multe firme, în perioada 2001 – 2010. Din 2010 și-a înființat propria firmă de transport, Helios Car.