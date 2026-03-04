Modificare de ultimă oră în SuperLiga. Ce se întâmplă pe toate stadioanele începând cu primele jocuri din play-off și play-out

ADVERTISEMENT

Se pregătește o schimbare importantă în Superliga României, una care poate părea minoră la prima vedere, dar care are impact direct asupra ritmului jocului. Începând cu meciurile din play-off și play-out, nu va mai fi nevoie de copii de mingi la partidele din primul eșalon. Liga a decis introducerea sistemului multi-ball, o practică deja obișnuită în marile campionate ale Europei.

Modificare pe stadioanele din România odată cu startul play-off-ului! Ce se întâmplă cu copiii de mingi

Sistemul multi-ball presupune amplasarea mai multor mingi în jurul terenului, pe suporturi speciale, astfel încât jocul să poată fi reluat imediat atunci când balonul iese în afara suprafeței de joc. În loc ca un copil de mingi să recupereze balonul și să îl ofere jucătorului, fotbalistul poate lua rapid o minge aflată la marginea terenului și poate repune faza în mișcare fără întârzieri.

Această schimbare are ca scop principal creșterea timpului efectiv de joc.

Ce este, de fapt, sistemul multi-ball

Un alt avantaj important este eliminarea suspiciunilor legate de influențarea ritmului jocului.

De asemenea, schimbarea aliniază Superliga la standardele competițiilor europene. În Champions League, Europa League sau în marile campionate din Vest, sistemul multi-ball este deja implementat de ani buni. Și în Premier League se folosește această inovație. Copiii de mingi doar așază balonul pe suport.

Universitatea Craiova, echipa care a dat exemplul în Superliga României

Universitatea Craiova a fost prima echipă din Superliga României care a implementat sistemul. Mirel Rădoi a cerut această inovație în timpul mandatului său în Bănie, întrucât își dorea un fotbal în viteză, care să nu fie influențat de nicio eventuală întârziere.

Echipa din Bănie a păstrat sistemul și după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova. Se pare că Liga a considerat decizia oltenilor una de bun augur și a decis să standardizeze procedura la toate meciurile din play-off și play-out. Și în Cupa României se va folosi această inovație.