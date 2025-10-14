Modificare în programul Universității Craiova din Cupa României: „Ar fi o onoare să jucăm pe Oblemenco!“. Exclusiv

Universitatea Craiova se va duela cu Sănătatea Cluj, Petrolul și FCSB în grupele Cupei României, în urma tragerii la sorți. Conform programului, doar partida cu echipa campioană va avea loc în Bănie, în timp ce meciurile celelalte s-ar disputa, în mod normal, în deplasare pentru gruparea alb-albastră. Totuși, FANATIK a aflat o informație care dă puțin peste cap calculele din serie!

ADVERTISEMENT

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova s-ar putea disputa în Bănie

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că , stabilit pentru data de 29 octombrie, s-ar putea juca pe stadionul „Ion Oblemenco“. În ciuda faptului că meciul este stabilit să se dispute în Ardeal, se pare că oficialii Craiovei au înaintat o propunere pentru formația din liga a 3-a ca meciul să se mute pe Oblemenco.

Totuși, decizia finală le va aparține, bineînțeles, oficialilor Sănătății Cluj, care vor trebui să ia o hotărâre în cel mai scurt timp posibil.

ADVERTISEMENT

Vasile Miriuță își dorește ca meciul Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova să se joace pe „Oblemenco“

În exclusivitate pentru FANATIK, Vasile Miriuță a menționat că înțelegerea cu Universitatea Craiova nu este încă 100%, dar a menționat că ar fi o mare bucurie pentru toți jucătorii Sănătății Cluj să evolueze pe „Ion Oblemenco“.

„Aș putea să confirm această informație dacă ar fi 100%. Până nu sunt actele semnate și e totul aranjat, nu pot confirma acest lucru. În momentul de față nu este nimic sigur, dar noi sperăm să se rezolve. Eu sunt la antrenament și mai multe detalii nu știu momentan. Pot spune doar că va fi frumos și o onoare să jucăm pe Oblemenco. Va fi foarte fain. Vă dați seama ce ar fi pentru băieții ăștia tineri de la Sănătatea Cluj să joace pe Oblemenco, pe un asemenea stadion. Ar fi ceva senzațional pentru noi toți. Chiar ne dorim să mergem la Craiova“, a declarat Vasile Miriuță, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – FCSB, din grupele Cupei României, nu se mai joacă în 2025

În ședința Comitetului Executiv al FRF din 8 octombrie s-a stabilit ca etapa a treia din faza grupelor Cupei României Betano, ediția 2025-2026, să se dispute pe 11 februarie 2026. Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, . Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026.

ADVERTISEMENT

Astfel, toate echipele vor fi nevoite să-și schimbe programul pentru finalul de an, inclusiv alte două fruntașe din SuperLiga, Dinamo și Rapid. „Câinii” urmau să aibă, în luna decembrie, meciul contra celor de la Hermannstadt. De partea cealaltă, gruparea pregătită de Constantin Gâlcă urma să dea piept cu CFR Cluj, în deplasare. Un alt meci interesant, care va avea loc în 2026, este cel dintre prim divizionarele U Cluj și Oțelul Galați.

Cu cine poate juca Universitatea Craiova dacă trece de faza grupelor

În cazul în care termină grupa pe locul 1, Universitatea va avea meciul din sferturi pe teren propriu, împotriva ocupantei locului secund din grupa A (CFR Cluj, Rapid București, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina). Apoi, dacă va avansa în faza semifinalelor, va juca în deplasare.

ADVERTISEMENT

Dacă se va clasa pe locul secund, echipa din Bănie va merge în faza următoare pe terenul câștigătoarei aceleiași grupe A, iar semifinala o va juca pe teren propriu, în cazul unei calificări.

Cum arată grupele Cupei României

Grupa A

CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

Grupa B

Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj

Grupa C

U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

Grupa D

Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Programul complet al grupelor Cupei României

Etapa 1 urmează să aibă loc în perioada 28-29-30 octombrie 2025, în timp ce etapa 2 va fi în perioada 2-3-4 decembrie 2025. Acum, runda a 3-a a grupelor Cupei României nu mai are loc în perioada 16-17-18 decembrie. Ea va fi în 10-11-12 februarie 2026. Urmează sferturile de finală, 3-4-5 martie 2026, după care semifinalele în 22-23 aprilie 2026. Marea finală va fi 13 mai 2026.