Modificare în programul Universității Craiova din Cupa României: „Ar fi o onoare să jucăm pe Oblemenco!“. Exclusiv

Universitatea Craiova se va duela cu Sănătatea Cluj, Petrolul și FCSB în grupele Cupei României, în urma tragerii la sorți. Conform programului, doar partida cu echipa campioană va avea loc în Bănie, în timp ce meciurile celelalte s-ar disputa, în mod normal, în deplasare pentru gruparea alb-albastră. Totuși, FANATIK a aflat o informație care dă puțin peste cap calculele din serie!
Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că meciul din prima etapă a grupelor, dintre Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, stabilit pentru data de 29 octombrie, s-ar putea juca pe stadionul „Ion Oblemenco“. În ciuda faptului că meciul este stabilit să se dispute în Ardeal, se pare că oficialii Craiovei au înaintat o propunere pentru formația din liga a 3-a ca meciul să se mute pe Oblemenco.
Totuși, decizia finală le va aparține, bineînțeles, oficialilor Sănătății Cluj, care vor trebui să ia o hotărâre în cel mai scurt timp posibil.
În exclusivitate pentru FANATIK, Vasile Miriuță a menționat că înțelegerea cu Universitatea Craiova nu este încă 100%, dar a menționat că ar fi o mare bucurie pentru toți jucătorii Sănătății Cluj să evolueze pe „Ion Oblemenco“.
„Aș putea să confirm această informație dacă ar fi 100%. Până nu sunt actele semnate și e totul aranjat, nu pot confirma acest lucru. În momentul de față nu este nimic sigur, dar noi sperăm să se rezolve. Eu sunt la antrenament și mai multe detalii nu știu momentan. Pot spune doar că va fi frumos și o onoare să jucăm pe Oblemenco. Va fi foarte fain. Vă dați seama ce ar fi pentru băieții ăștia tineri de la Sănătatea Cluj să joace pe Oblemenco, pe un asemenea stadion. Ar fi ceva senzațional pentru noi toți. Chiar ne dorim să mergem la Craiova“, a declarat Vasile Miriuță, pentru FANATIK.
În ședința Comitetului Executiv al FRF din 8 octombrie s-a stabilit ca etapa a treia din faza grupelor Cupei României Betano, ediția 2025-2026, să se dispute pe 11 februarie 2026. Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială, împotriva FCSB-ului. Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026.
Astfel, toate echipele vor fi nevoite să-și schimbe programul pentru finalul de an, inclusiv alte două fruntașe din SuperLiga, Dinamo și Rapid. „Câinii” urmau să aibă, în luna decembrie, meciul contra celor de la Hermannstadt. De partea cealaltă, gruparea pregătită de Constantin Gâlcă urma să dea piept cu CFR Cluj, în deplasare. Un alt meci interesant, care va avea loc în 2026, este cel dintre prim divizionarele U Cluj și Oțelul Galați.
În cazul în care termină grupa pe locul 1, Universitatea va avea meciul din sferturi pe teren propriu, împotriva ocupantei locului secund din grupa A (CFR Cluj, Rapid București, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina). Apoi, dacă va avansa în faza semifinalelor, va juca în deplasare.
Dacă se va clasa pe locul secund, echipa din Bănie va merge în faza următoare pe terenul câștigătoarei aceleiași grupe A, iar semifinala o va juca pe teren propriu, în cazul unei calificări.
Grupa A
CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
Grupa B
Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
Grupa C
U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
Grupa D
Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo
Etapa 1 urmează să aibă loc în perioada 28-29-30 octombrie 2025, în timp ce etapa 2 va fi în perioada 2-3-4 decembrie 2025. Acum, runda a 3-a a grupelor Cupei României nu mai are loc în perioada 16-17-18 decembrie. Ea va fi în 10-11-12 februarie 2026. Urmează sferturile de finală, 3-4-5 martie 2026, după care semifinalele în 22-23 aprilie 2026. Marea finală va fi 13 mai 2026.