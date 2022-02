Care sunt riscurile şi beneficiile noilor restricţii impuse parlamentarilor. “Lasă impresia că boierii din Parlament vor să-şi ascundă afacerile dubioase”

Pe de o parte, societatea civilă, dar și partidele de opoziție susțin că introducerea acestor restricții nu face altceva decât să crească gradul de opacitate al Parlamentului oferind astfel muniție mișcărilor populiste. În opinia acestora, interzicerea filmării sau a afișării de bannere în plenul Camerei reprezintă atât o încălcare a libertății de exprimare, cât și un pas înapoi în ceea ce înseamnă transparența instituției.

De cealaltă parte, analiștii politici subliniază că recentele incidente provocate de AUR și care au determinat majoritatea parlamentară să vină cu aceste modificări își au rădăcinile în acțiuni similare ale parlamentarilor USR în epoca PSD-Dragnea. În opinia acestora, cutumele din Parlament trebuie să fie protejate pentru ca instituția să-și păstreze esența de forum unde se ajunge la un consens pentru binele general al societății. Tocmai această abandonare a normelor civilizate face posibil circul de care pot profita și profită personajele populiste.

Ce restricții au fost votate de Camera Deputaților

Cu 202 de voturi în favoare și 91 împotrivă, , 9 februarie, o serie de modificări la regulamentul intern al forului legislativ prin care parlamentarilor le este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţei Camerei Deputaţilor, a Biroului permanent, a Comitetului liderilor sau comisiilor.

Ca excepție, deputații pot filma sau transmite live doar de la locul lor sau din perimetrul grupului parlamentar. „Prin derogare de la acest paragraf, deputaţii pot transmite sau înregistra şedinţa Camerei şi şedinţele comisiilor numai în perimetrul din sala de şedinţe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul deputaţilor neafiliaţi, în perimetrul alocat acestora”, se arată în hotărârea adoptată.

O altă modificare controversată care a trecut de votul Camerei prevede că este interzisă participarea la desfăşurarea unui banner în sala de şedinţe în plen sau în sălile comisiilor. În plus, se statuează că este interzisă „utilizarea violenţei fizice constând în gesturi agresive ori a violenţei verbale constând în ţipete, injurii, invective sau calomnie la adresa unui alt parlamentar”.

Parlamentarii care încălcă aceste noi reguli riscă să fie dați afară din sala de plen dar și, în cazul unor abateri repetate, să se trezească cu indemnizația tăiată cu 50% pe o perioadă de până la șase luni.

Dan Barna a anunțat că USR va ataca la CCR acele prevederi care limitează transparența, iar cei de la AUR au anunțat că vor ataca întreaga hotărâre votată în plen.

Opacitate în fața populismului violent

Cei care s-au opus acestei modificări a regulilor din Parlament susțin că măsura este cel mult un simplu act de ipocrizie în contextul în care în ultimii ani toate partidele parlamentare au apelat venit cu diverse bannere în Cameră. Mai mult, aceștia susțin că măsura nu va face decât să alimenteze și mai mult curentele populiste în contextul în care parlamentarii se vor ascunde și mai mult în spatele acestei opacități noi create.

„Această modificare a regulamentului este făcută evident ca urmare a ultimului incident produs de liderul AUR, George Simion, care a agresat fizic clar un demnitar în spațiul Parlamentului. E nevoie să adaptezi regulamentul pentru a preveni comportamente care par să nu fie reglate de cei șapte ani de acasă. Dar, ceea ce se citește în articolele apărute suplimentar la regulament, nu-și găsește justificarea în incidentul pe care l-am văzut și care este declanșatorul acestei modificări. Nu are nicio legătură filmatul în spațiul Parlamentului, în plen sau în comisii, precum nu are nicio legătură cu asta orice formă de manifestare care transmite mesaje într-un mod neagresiv, adică bannere.

Cele două comportamente care sunt interzise prin acest regulament sunt comportamente care sunt perfect justificate, ele se referă la libertatea de exprimare, bannerele, liberul acces la informații de interes public, filmatul. Nu au niciun motiv în ceea ce s-a întâmplat pentru a introduce aceste articole. Ele nu fac decât să lase o impresie că boierii din Parlament vor să se ascundă ca să-și facă tot felul de afaceri dubioase între ei. Adică exact ceea ce populismul invocă pentru a-și câștiga susține din partea cetățenilor. Măsura alimentează și mai mult neîncrederea în clasa politică.

Posibilitatea de a filma și transmite live chiar și ședințele din comisii este o transparență până la capăt. Ce ar putea să fie un moment de deranj este momentul în care împingi telefonul în nasul unei alte persoane, ceea ce este o formă de hărțuire. Asta nu se face, dar să transmiți dezbateri, discuții, orice dintr-o instituție care este agora publică prin definiție, și nu poate fi interzis așa ceva”, a declarat pentru FANATIK Mircea Toma, membru în Consiliul Național al Audiovizualului.

De altfel, înaintea votului din Cameră mai multe organizații non-guvernamentale, precum ActiveWatch, Centrul pentru Inovare Publică sau Miliția Spirituală, au criticat restricțiile dorite de majoritatea aflată la putere pe motiv că este vorba doar de un heirupism legislativ care nu face decât să încalce transparența și dreptul la liberă exprimare.

„De-a lungul timpului, live-urile din timpul ședințelor publice, din cadrul instituțiilor publice, au fost sursă de informare și au condus, de multe ori, la creșterea transparenței instituțiilor și, uneori, chiar la responsabilizarea aleșilor.

În încercarea de a-i disciplina pe reprezentanții AUR din Parlament, politicienii puterii sancționează, indirect și pe termen nedeterminat, orice cetățean sau parlamentar care dorește să își exprime dezacordul, altfel decât prin mecanismele formale la care parlamentarii nu răspund.

Afișarea unor mesaje tipărite, în sala de plen, a fost utilizată, în ultimii ani, pe rând, de PNL, PSD, USR și AUR. Deci, până de curând, partidele parlamentare au considerat această acțiune ca fiind în spiritul libertății de exprimare și o formă de manifestare a opoziției. În acest context, putem suspecta prezenta propunere de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților ca fiind o formă de ipocrizie.

Într-o democrație euro-atlantică, transparența și libera exprimare nu pot fi negociate doar pentru că instituția Parlamentului și tot ecosistemul politic nu au reușit să le asume într-o manieră credibilă. Democrația și buna purtare nu se impun prin supra reglementare, ci și prin puterea exemplului și prin utilizarea instrumentelor proporționale și care să nu afecteze interesul public”, se arată în comunicatul semnat de șase ONG-uri.

În dezbaterile de la Cameră atât cei de la USR, cât și AUR au acuzat partidele aflate la putere că nu caută altceva decât să închidă gura opoziției. „Ce legătură are banner-ul cu tema care ne doare pe toţi – utilizarea violenţei fizice împotriva lui parlamentar sau a violenţei verbale sau ţipete, injurii, ameninţări, tot ceea ce ne serveşte pe tacâm colegul nostru parlamentar extremist. Deci, faptul că punem banner-ele împreună cu violenţa e clar că îl folosiţi pe amărâtul acesta de disperat populist, îl folosiţi ca să limităm transparenţa dialogului din Parlament. Asta e problema de fond”, a susținut Dan Barna.

La rândul lui, co-președintele AUR, George Simion a susținut că aceste limitări reprezintă o instaurare a dictaturii.

„Aici ni se va spune unde să filmăm, unde să stăm. Presa are voie să filmeze aici, abia după ce primește acordul Biroului Permanent. Nouă ni se spune: de acolo voi puteți filma, de acolo nu puteți filma! Păi e după voi? Păi vorbim despre regimuri totalitare, iar voi le confirmați. Astăzi este o zi tristă pentru democrația din România pentru că nu vreți să vedeți cum unii parlamentari se uită la filme porno. Trebuie să vadă toată țara cum se uită la filme porno, cum votează pensiile speciale, toate astea în timp ce primesc 15.000 de euro pe lună. Ceea ce votați voi astăzi este o instaurare a dictaturii și un pumn în gură”, a declarat Simion.

Disoluția normelor în Parlament și drumul liber pentru extremiști

Disoluția normelor de civilizație în rândul deputaților și senatorilor nu este ceva nou în Parlamentul României. De la premierul Adrian Năstase, ce lansa invitația de a-i număra ouăle, la atunci când era criticat pentru maltratarea legilor justiției la seria de proteste făcute de parlamentarii USR în epoca Liviu Dragnea și sau Eugen Nicolicea, toate aceste episoade stau mărturie pentru degradarea cutumelor din instituția Parlamentului.

Analiștii politici sunt de părere că aceste tehnici de manifestare politică, tipice unor partide anti-sistem și folosite cu precădere de către USR în perioada opoziției la regimul Dragnea, au deschis calea exceselor de care profită acum un partid extremist precum AUR. Profesorul Cristian Pîrvulescu susține că, dacă e să privim dincolo de preferințele noastre de moment, aceste restricții au tocmai rolul de a păstra esența Parlamentului ca instituție unde, în mod rațional, aleșii trebuie să ajungă la un consens pentru binele general.

„USR-ul este partidul care a folosit masiv aceste mijloace și care a creat de fapt toate condițiile pentru ca AUR să se manifeste. Ele nu sunt normale într-o viață parlamentară obișnuită, ele sunt forme anti-sistem, și vizau de fapt intimidarea unor politicieni, or, Parlamentul nu este o instituție a intimidării. De la o intimidare, să spunem, în scopuri bune, la intimidările de felul celor la care am asistam în ultimele săptămâni nu a fost decât un pas. Nu trebuie să uităm că Parlamentul este instituția consensului, iar consensul se stabilește prin negociere, nu prin mijloace de intimidare.

Ceea ce nu înțeleg cei de la USR este că Parlamentul s-a născut ca instituție politică în urma Revoluției Engleze pentru a face imposibil războiul. De aceea în Camera Comunelor între opoziție și majoritate avem distanța a două lungimi de spadă – astfel încât să nu se dueleze decât verbal. Important era ca războiul din stradă să devină simbolic în parlament. Cu mijloacele de care vorbim vedem însă cum războiul se mută în stradă pentru a se transforma ca la Capitoliu în 2020 într-o autentică insurecție. Iar astăzi, folosind nemulțumirile care există în societate, Simion chiar asta intenționează”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Pîrvulescu.

În opinia acestuia USR-ul greșește încercând să meargă pe aceeași linie de partid anti-sistem, o linie care nu mai poate fi câștigătoare pentru un partid ce a fost deja aproape un an la guvernare. În opinia acestuia, preluarea unor tactici folosite mai degrabă de ONG-uri sau sindicate, cu afișări de bannere sau alte mijloace, reprezintă o îndepărtare de la ideea unei construcții bazate pe rațiune a unei politici. Dacă aceste mijloace au dat roade în 2019 pentru partidul condus acum de Cătălin Drulă, profesorul Pîrvulescu susține că acum partidul nu va face decât să legitmizeze și mai mult tipul de acțiuni populiste, la care AUR este oricum mult mai bun.

„Pe termen scurt, ele au avut succes, după cum am văzut la alegerile europarlamentare din 2019. Problema e că au crezut că au câștigat un electorat stabil, în timp ce în realitate a fost doar un electorat de opinie, iar opinia este schimbătoare. Rezervele filosofilor antici, Platon, Socrate față de democrația ateniană veneau tocmai din acest punct de vedere, că nu se poate guverna cu opinie. Opinia nu are nicio legătură cu adevărul, ea este expresia unei emoții, a unei aparențe, de cele mai multe ori rezultatul unei confuzii. Or, guvernarea, adică modul în care îndrumi o comunitate pe termen mediu și lung, se face folosind folosid rațiunea.

Prin mesajele astea adresate propriei bule ajungi să deschizi drumul pentru o organizație neo-fascistă, care oricum e mai credibilă pe acest gen de mesaje. Putem accepta că aceste metode au funcționat pentru democrație când era vorba de Dragnea, dar nu cred că democrația se poate face prin mijloace nedemocratice.

Sunt dintre cei care cred că o negociere, ca să fie o negociere, nu se poate face cu camerele de filmare și microfoanele deschise. Pentru că o negociere presupune o serie de compromisuri ce se fac în interes general. Avem nenumărate exemple în istorie că pentru a se ajunge la interesul general s-au făcut compromisuri etice. Până la urmă, sensul lui Machiavelli, scotul scuză mijloacele e ăsta, scopul este binele general. Pentru binele general se fac compromisuri, iar Parlamentul este locul unde se fac compromisuri. Nu poți să disprețuiești electoratul PSD doar pentru că ești diferit de el. E vorba de același mesaj populist anti-parlamentar”, a subliniat profesorul Cristian Pîrvulescu.

Ședința din Camera Deputaților unde au fost votate noile modificări aduse regulamentului forului legislativ au fost închise de deputatul PSD Daniel Suciu, cel care a și prezidat ședința.

„Când mârlania devine bărbăție să știți că avem cu toții o problemă. Când cea mai abjectă înjurătură devine manifest politic să nu ne mirăm că am ajuns aici. Cu toții am avut excesele noastre, dar oare este în regulă să ne tot uităm și să oferim oamenilor care se uită la noi un spectacol jalnic. La fel cum nu este normal să acceptăm ca o majoritate să pună pumnul în gura unei minorități nu este normal ca o minoritate să ia ostatec un plen și niște dezbateri. Nu este în regulă nicio extremă.

Nu putem legifera bunul simț, nu avem cum. Dar în schimb putem să ne aducem aminte că suntem în Parlamentul României și nu acesta este spectacolul pe care-l dăm. Astăzi votăm aceste modificări pentru că nu suntem în stare să fim de bun simț unii cu alții. Nu este în regulă să ne băgăm telefoanele în ochi, nu este în regulă să nu lăsăm oamenii să vorbească. Aceasta nu este democrație”, a spus acesta înainte să anunțe că PSD-ul va vota noile restricții.