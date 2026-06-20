Sport

FIFA a făcut o modificare în plin Campionat Mondial la cererea lui Thomas Tuchel: „Mi-au stricat experiența!”

Thomas Tuchel a reușit să convingă FIFA să facă o modificare în plin Campionat Mondial. Plângerea selecționerului Angliei a fost soluționată rapid de organizatorii turneului.
Mihai Dragomir
20.06.2026 | 11:46
FIFA a facut o modificare in plin Campionat Mondial la cererea lui Thomas Tuchel Miau stricat experienta
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Cerința lui Thomas Tuchel, respectată de FIFA. De ce s-a plâns, de fapt, selecționerul Angliei. Foto: Colaj FANATIK.
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Cupa Mondială din acest an a venit cu multe inovații. Au existat și aspecte care nu au funcționat atât de bine, iar unul dintre ele a fost corectat de FIFA după ce Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, s-a plâns public. Ce a reclamat antrenorul german după primul meci din faza grupelor turneului final.

FIFA a făcut o modificare la Campionatul Mondial după ce Thomas Tuchel s-a plâns public

Anglia a început CM 2026 cu un 4-2 contra Croației, într-un meci în care șase suporteri au fost arestați chiar în timpul desfășurării partidei. Dacă de fanii problematici s-au ocupat autoritățile, de plângerea lui Thomas Tuchel s-a ocupat însuși FIFA. Mai exact, antrenorul german a reclamat poziția fotografilor de la turneul final, care, în timpul intonării imnului, i-au blocat total câmpul vizual.

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„Îi rog pe cei de la FIFA să schimbe poziţiile fotografilor în timpul imnului naţional. Nu am putut vedea niciun jucător din echipa mea în timpul imnului. A fost un moment cu adevărat special astăzi şi stăteam în faţa unui zid cu 50 de fotografi, la o jumătate de metru distanţă, fără să pot vedea niciun jucător. Mi-a stricat cumva experienţa”, s-a plâns el la conferinţa de presă de după meciul Angliei cu Croaţia, scor 4-2.

Se pare că tehnicianul avut câştig de cauză. Prin urmare, FIFA va modifica protocolul, iar fotografii vor fi acum grupaţi mai aproape unii de alţii, antrenorii având opţiunea de a sta într-o parte pentru a-și putea privi jucătorii la deschiderea meciurilor, notează ESPN.

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Cu cine joacă naționala Angliei în etapa a doua a grupelor Campionatului Mondial

Anglia face parte din Grupa L la Campionatul Mondial, acolo unde se mai află Croația, Ghana și Panama. Prima etapă a fost depășită cu succes de britanici, obținând toate cele 3 puncte din duelul cu croații. Marți, 23 iunie, echipa lui Thomas Tuchel va întâlni de la ora 23:00 Ghana, cea care a învins Panama (1-0).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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