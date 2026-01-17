Modificarea FIFA care va schimba totul în fotbal înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu regula ofsaidului

ADVERTISEMENT

Fotbalul este și el la nivel cu ultimele mode în materie de tehnologie, iar cei de la sunt gata să facă o nouă revoluție chiar înainte de turneul final din SUA, Canada și Mexic ce va fi în această vară.

FIFA implică din nou tehnologia în fotbal. Schimbarea pregătită pentru Cupa Mondială

Astfel, , împreună cu sponsorul care produce mingea oficială de joc, a pregătit un element important care va ajuta arbitrii să determine fără greșeală ce jucător a atins ultimul balonul și astfel cornerele vor fi dictate cu o precizie matematică și fără vreo îndoială, notează cei de la .

Concret, fiecare minge va avea un cip, iar acesta va detecta și va oferi un semnal către arbitri aflați în camera VAR cu privire la jucătorul care a atins ultimul balonul înainte ca acesta să iasă din suprafața de joc. Astfel se va cunoaște exact dacă este corner sau aut de poartă. Acest aspect este cu atât mai important cu cât echipele din ziua de azi pun foarte mult accent pe fazele fixe și practic o decizie greșită, ce poate fi banală, este de multe ori decisivă.

Schimbarea ofsaidului propusă de Wenger, luată în discuție de IFAB. FIFA se luptă cu tragerile de timp

Șefii IFAB se reunesc marți, la Londra, pentru a discuta o serie de schimbări importante de regulament menite să combată tragerile de timp și să accelereze jocul. Printre propunerile-cheie se numără introducerea unui cronometru, să-i spunem așa, de 10 secunde, pentru aruncările de la margine și loviturile de la poartă, iar de asemenea un termen de 10 secunde pentru efectuarea schimbărilor. Se mai dorește continuarea testelor pentru regula ofsaidului „daylight”, idee susținută de Arsene Wenger. Această întâlnire de lucru va stabili direcția pentru Adunarea Generală Anuală IFAB de luna viitoare, când eventualele modificări vor fi oficial ratificate.

Combaterea pierderilor deliberate de timp a devenit prioritatea numărul unu pentru IFAB, după succesul regulii introduse anul trecut privind portarii, care sunt obligați să repună mingea în joc în opt secunde. Măsura, susținută de președintele FIFA Gianni Infantino, a dus la accelerarea semnificativă a jocului și a fost bine respectată de jucători. În acest context, IFAB analizează acum extinderea principiului și la alte faze fixe, cu obligativitatea repunerii mingii în maximum cinci secunde la aut și degajări.

Legile jocului ar putea să fie schimbate în curând. Gianni Infantino, președintele FIFA, susține noi modificări

În paralel, IFAB ia în calcul clarificări privind sancționarea fazelor de tip „fault în postură de ultim apărător”, arbitrii urmând să țină cont și de numărul atacanților aflați în apropiere. Deși președintele FIFA, Gianni Infantino, sugerase recent că o modificare majoră a regulii ofsaidului este iminentă, discuțiile IFAB se vor limita, deocamdată, doar la continuarea testelor. Atât varianta inițială propusă de Arsene Wenger, cunoscută drept „full daylight”, cât și opțiunea revizuită, bazată pe poziția trunchiului, vor rămâne în faza de experiment.

Conform acesteia din urmă, arbitrii asistenți ar urma să analizeze alinierea trunchiului sau a părții superioare a corpului jucătorilor, nu a membrelor sau capului, iar orice suprapunere a trunchiului ar însemna poziție regulamentară pentru atacant. Specialiștii consideră că varianta inițială propusă de Wenger ar favoriza excesiv atacul, în timp ce regula bazată pe trunchi ar aduce fotbalul de elită mai aproape de spiritul și simplitatea jocului de la nivel de bază.