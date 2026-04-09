Modificări la Codul Rutier. MAI vrea să reducă birocrația pentru cei care vor să obțină permisul de conducere

Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect de ordin de ministru care va ușura întocmirea dosarului de candidat pentru obținerea permisului de conducere și totodată, va implementa efectiv o modificare deja existentă la Codul Rutier privind scutirea de examenul teoretic pentru unii șoferi care vor să obțină dreptul de a conduce vehicule și din alte categorii decât cele pe care le condus în prezent.

Fără grija cazierului judiciar

Până acum, candidații erau obligați să obțină un extras de cazier judiciar, cu toate că acesta este gestionat tot de către MAI, adică aceeași instituție care se ocupă și de acordarea permiselor de conducere. Prin ordinul de ministru preconizat, candidatul nu va mai trebui să obțină cazierul judiciar, urmând ca serviciul public comunitar să se ocupe de acest lucru, la cererea direcției de permise.

„Pentru a eficientiza activitatea serviciilor publice comunitare, se propune înlocuirea modalității de obținere a extrasului de cazier judiciar cu verificarea de către serviciul public comunitar, în baza consimțământului candidaților, prin proceduri informatice automatizate, a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 (…) Modalitatea de verificare se va stabili prin dispoziție a directorului general al Direcției Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări”, se spune în al proiectului de ordin.

Verificarea automată va acea o valabilitate de 6 luni, ca și cazierul judiciar. De aceast facilitate nu vor putea beneficia însă cetățenii din Uniunea Europeană, întrucât autoritățile din România nu au acces la baza de date privind cazierul judiciar, astfel că verificarea automată nu se poate realiza.

Implementarea efectivă a unei legi de anul trecut

De asemenea, proiectul de ordin privind procedura de examinare pentru obținerea permisului pune efectiv în vigoare o lege prin care a fost modificat Codul Rutier și care a fost publicată în Monitorul Oficial în 27 decembrie 2025. Deși legea intrase în vigoare, era prevăzut un termen de 60 de zile pentru includerea acestor reguli în ordinul de ministru pentru aplicarea efectivă, termenul fiind deja depășit. Legea prevede scutirea de examenul teoretic pentru , dar vor să-l extindă și la alte categorii de vehicule, după cum urmează:

a) pentru categoria B (automobilele de până la 3,5 tone), dacă dețin permis de conducere categoria B1, (cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg), obținut la vârsta de 16 ani sau 17 ani şi au acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui autovehicul din această categorie;

b) pentru categoria A2 (motociclete cu puterea maximă de 35 kW), dacă deţin permis de conducere categoria A1 (motociclete cu cilindree maximă de 125 cmc) şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie;

c) pentru categoria A (motociclete cu sau fără ataș și tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW), dacă dețin permis de conducere categoria A2 şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie;

d) pentru categoria A sau A2, dacă dețin permis de conducere categoria B şi fac dovada absolvirii cursurilor teoretice şi practice pentru categoria А.

Lipsa documentelor nu va mai fi sancționată

Pe lângă modificările preconizate de MAI, Codul Rutier ar putea fi modificat și prin două proiecte de lege care au fost depuse la Senat. Primul dintre ele, inițiat de un grup de parlamentari USR elimină posibilitatea amendării șoferilor care nu au actele necesare la ei. „Sancționarea contravențională pentru simpla neprezentare fizică a documentelor, în condițiile în care dreptul există și poate fi verificat electronic, reprezintă o măsură disproporționată în raport cu scopul legtim urmărit de lege”, susțin iniațiatorii.

Astfel, articolul 35, alineatul 2 din Codul Rutier va avea următoarea formulare: „Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale.”

O nouă amendă în Codul Rutier

Tot USR a inițiat al doilea proiect de lege prin care sunt introduse noi amenzi în Codul Rutier pentru o nouă contravenție, anume folosirea stațiilor de încărcare a automobilelor electrice ca locuri de parcare. Astfel, stațiile de încărcarre va fi permis accesul doar automobilelor electrice și numai pe durata reîncărcării bateriilor lor. Pentru cei care nesocotesc această regulă, se va aplica o , similare celor pentru lipsa trusei medicale, conducerea unui autovehicul ce elimină noxe peste limitele admise ș.a. De asemenea, contravenienții vor primi și trei puncte de penalizare.

„Fără un mecanism de sancționare (amendă și puncte de penalizare), investițiile în stații de încărcare pot să fie descurajate, generând inclusiv frustrare în rândul posesorilor de vehicule electrice și încetinind ritmul de adoptare a mobilității sustenabile în România. Obiectivul principal este garantarea accesului reala la infrastructură, iar în lipsa unei unei legislații sancționatoare clare, acest lucru nu poate fi realizat”, motivează inițiatorii.