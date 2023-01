Modul controversat prin care Supercupa Spaniei a ajuns în Arabia Saudită! Câţi bani plătesc şeicii pentru Real Madrid – Barcelona

Supercupa Spaniei a ajuns la cea de-a patra ediţie într-un format Final Four, iar competiţia a fost mutată în Arabia Saudită. Cu o singură excepţie, sezonul 2020-2021, saudiţii s-au bucurat de cele mai bune echipe spaniole, însă totul a venit cu un preţ substanţial şi un munte de controverse.

Suma plătită anual de Arabia Saudită pentru Supercupa Spaniei. Miza era un Real Madrid – Barcelona la fiecare ediţie

În noiembrie 2019, Federaţia Spaniolă de Fotbal a anunţat oficial că Supercupa se va disputa în Arabia Saudită, cu un format nou. De la o finală, în dublă manşă, între campioana din La Liga şi câştigătoarea Cupei Regelui, competiţia a ajuns să se dispute într-un Final Four. Pe lângă cele două clasice participante, acum intrau în joc locul 2 din campionat şi finalista Cupei Regelui.

Contractul a fost unul foarte bun pentru Federaţia Spaniolă de Fotbal, după ce Arabia Saudită a decis să plătească anual câte 40.000.000 de euro. Saudiţii sperau că la fiecare ediţie să aibă parte de un meci între Real Madrid şi Barcelona, ceea ce ar fi atras audienţe uriaşe.

Controversele din spatele contractului semnat între Arabia Saudită şi Federaţia Spaniolă de Fotbal

, când El Confidencial a publicat mai multe detalii controversate din contractul semnat între Arabia Saudită şi Federaţia Spaniolă de Fotbal. Supercupa Spaniei este un eveniment organizat de Kosmos Holding, o firmă deţinută de Gerard Pique, care era legitimat la FC Barcelona în momentul când acordul a fost semnat.

Conform jurnaliştilor spanioli, Gerard Pique ar fi primit, prin Kosmos Holding, un comision de aproape 24.000.000 de euro din partea Federaţiei Spaniole de Fotbal pentru acest contract. Fostul fundaş al catalanilor a replicat imediat şi a susţinut că banii primiţi de firma lui au venit din altă parte.

“Kosmos ajută compania Sela și am primit bani de la Sela, nu de la Federația Spaniolă de Fotbal. Contractele sunt supervizate de către avocați, nu știu care este situația exactă. Poate că ar fi trebuit să gestioneze altcineva negocierile, dar având în vedere relația mea cu președintele Federației, trebuia să fiu eu.

Nu regret, cred că am făcut o treabă foarte bună. Nu am făcut nimic greșit, din punct de vedere legal sau moral. Unde este conflictul de interese? Faptul că am adus bani Federației, care a încasat 40 de milioane de euro în loc de 120.000 de euro? Asta înseamnă că arbitrii o să fluiere în favoarea mea și a Barcelonei?”, era răspunsul oferit de Gerard Pique.

Federaţia Spaniolă de Fotbal riscă amenzi dacă lipsesc granzii

O clauză din contractul cu Arabia Saudită a pus şi mai mult gaz pe foc. Federaţia Spaniolă de Fotbal ar urma să fie penalizată dacă Real Madrid sau Barcelona nu ar participa la turneu. Mai exact, absenţa uneia aduce o penalizare de 5.000.000 de euro. Suma ar creşte la 10.000.000 de euro dacă ar lipsi ambele.

“Am înțeles că este o penalitate dacă nu participă Real Madrid sau Barcelona, așa a fost făcut contractul, oamenii din Arabia Saudită vor să vadă aceste echipe”, spunea Gerard Pique, în mesajul prin care se apăra de acuzele că ar fi primit comisionul din partea Federaţiei.

Legături periculoase între Gerard Pique şi Luis Rubiales: “Ne-a nenorocit” / “Dacă arbitrii au greşit, vom vedea”

De aici şi până la discuţii legate de faptul că cele două formaţii ar putea să fie ajutate în La Liga sau în Cupa Spaniei a fost doar un pas. Tot El Confidencial aducea , preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal. Fostul internaţional spaniol se plângea de faptul că Barcelona nu a primit o lovitură de la 11 metri într-un meci cu Real Sociedad, pe 14 decembrie 2019.

Gerard Pique: “La naiba, ne-a nenorocit! A făcut praf meciul. Am avut un penalty foarte clar în ultimul minut și VAR-ul n-a intervenit, trebuia să-l avertizeze pe central. Mai ales că la Busquets l-au dat imediat. Dar nu s-a întâmplat nimic!”.

Luis Rubiales: “Am înțeles că s-a fluierat un 11 metri dubios contra voastră și că în final se putea da un fault în careu la o ținere asupra ta. Dar dacă arbitrii au greșit, vom vedea… Știi că eu sunt mereu la mijloc și nu vreau să păgubesc sau să avantajez pe nimeni”.

Patru zile mai târziu, pe 18 decembrie 2019, în Barcelona – Real Madrid 0-0, madrilenii s-au plâns că nu au primit două lovituri de la 11 metri. Oficialii clubului de pe “Santiago Bernabeu” au ajuns chiar să posteze un protest pe site-ul oficial al clubului: “Este inacceptabil că VAR n-a acționat, sunt două situații extrem de limpezi”.

Al doilea El Clasico în Arabia Saudită

La prima ediţie a Supercupei Spaniei, din sezonul 2019-2020, Real Madrid a ajuns în finală, pe care a şi câştigat-o, în timp ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid în semifinale.

În 2020-2021, ediţie disputată în Spania, Barcelona s-a calificat în finală, în timp ce Athletic Bilbao, care a triumfat în ultimul act după loviturile de departajare, a eliminat-o pe Real Madrid în semifinale.

Real Madrid şi Barcelona s-au întâlnit în semifinalele Supercupei Spaniei 2021-2022, iar “galacticii” s-au impus cu 3-2, după prelungiri, cu ajutorul unui gol marcat de Federico Valverde, în minutul 98. Duminică, de la ora 21:00, catalanii au şansa revanşei pentru înfrângerea de acum un an.