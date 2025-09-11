Sport

Modul incredibil în care s-a „rupt” Borza la echipa națională: „L-a accidentat preparatorul fizic!”. Cât va lipsi fundașul stânga

Victor Angelescu a dezvăluit cum s-a accidentat Andrei Borza la echipa națională și cât va lipsi fundașul stânga al Rapidului
Mihai Dragomir
11.09.2025 | 23:30
Victor Angelescu, reacție dură după ce Borza a fost accidentat de un membru din staff-ul echipei naționale. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și a fost schimbat de urgență cu Alexandru Chipciu. FANATIK a aflat că jucătorul Rapidului a suferit o fractură la degetul mic de la piciorul drept și va fi nevoit să poarte, în următoarea perioadă, o gheată ghipsată pentru a imobiliza zona. Cum a reacționat conducerea giuleștenilor și cât va absenta tânărul fotbalist.

Victor Angelescu, vehement după episodul neplăcut cu Andrei Borza la echipa națională

Tânărul jucător a ratat meciurile cu Canada și Cipru, iar acum va rata și meciurile din campionat pe care Rapid urmează să le dispute. Deși, la prima vedere, problema nu părea una gravă, accidentarea suferită la degetul mic le poate da mari bătăi de cap fotbaliștilor, întrucât este vorba de un os mic și extrem de sensibil la astfel de contacte sau mișcări bruște.

Victor Angelescu a anunțat că Andrei Borza va lipsi 4-5 săptămâni. Oficialul Rapidului nu își explică cum s-a putut produce o asemenea accidentare și cere mai multă precauție pe viitor din partea membrilor staff-ului echipei naționale.

„4-5 săptămâni… Normal că ne deranjează tot timpul când un jucător se accidentează la națională. Ne deranjează și la noi când se accidentează. Am aflat, am vorbit și cu jucătorul. Ar fi trebuit, sincer… Am avut o discuție cu cei de la națională, iar prima dată, când ne-au anunțat că s-a accidentat, au omis să ne spună cauza. Adică cine (n.r. – l-a accidentat).

Dar am înțeles. Înțeleg că la un exercițiu era nevoie de un om în plus, lucrurile astea se mai întâmplă poate și la echipele de club. A intrat preparatorul fizic și l-a accidentat. Ce nu înțeleg este… Ca preparatori cred că ar trebui să fii de 10 ori mai atent decât orice alt jucător.

Nu cred că poți să intri în așa fel încât să-l calci… Doar dacă îți dorești mult, n-ai ajuns fotbalist și ai ceva de demonstrat, dar la națională n-ai nimic de demonstrat. Nu am încercat și nu avem de gând să facem din țânțar armăsar. Se întâmplă ca jucător să te accidentezi la națională”, a declarat Victor Angelescu la TV Prima Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
