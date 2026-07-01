Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României

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Ionuț Radu (29 de ani), portarul numărul 1 al naționalei de fotbal a României și titular meci de meci în La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate din Europa, și-a surprins fanii. Modul original în care goalkeeper-ul a apărut pe o platformă de socializare înainte de revenirea la Celta Vigo din vacanță.

Cum s-a ”fotografiat” Ionuț Radu înainte de revenirea la Celta Vigo din vacanță. Imaginea virală cu portarul naționalei României

În timp ce se afla în vacanța de dinaintea reluării noului sezon competițional, Ionuț Radu, portarul de bază al celor de la Celta Vigo (locul 6 în sezonul 2025-2026 din La Liga) și al naționalei României, a abordat o schimbare radicală de look. Fotbalistul cotat la 9 milioane de euro de site-urile de specialitate a spus adio părului șaten și s-a vopsit blond. Radu a postat mai multe poze din vacanța în care a plecat alături de prieteni.

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, recent, din nou. De această dată, jucătorul român a apelat la ajutorul Inteligenței Artificiale (AI) pentru a-și schimba înfățișarea fizică. Portarul a distribuit o poză, pe rețelele sociale, care reprezintă coșmarul oricărui antrenor. Fotbalistul apare cu foarte multe kilograme în plus.

”Mă întorc pregătit la Celta Vigo”, a scris românul, într-un story distribuit pe contul său de . Aici, jucătorul din țara noastră are peste 170.000 de urmăritori. Aceștia au rămas șocați în primă fază, însă au gustat din plin umorul românului. ”Da, e gata portarul nostru pentru viitorul sezon!”, a reacționat un fan.

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Anunțul presei spaniole în legătură cu viitorul lui Ionuț Radu

De departe, și mai în formă portar român din ultimul sezon. Tânărul a semnat în vara anului trecut cu gruparea iberică Celta Vigo. După aventuri nereușite în Serie A și Premier League, Radu a venit în La Liga cu gândul de a-și relansa cariera. Celta Vigo a însemnat alegerea ideală. Portarul român a devenit rapid titularul de drept al echipei în sezonul precedent. În plus, prestațiile sale au fost unele excelente, ajutând echipa să prindă locul 6 și implicit o participare în cupele europene.

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Ziariștii de la celebra publicație i-au dedicat un material românului, în urmă cu câteva zile. Jurnaliștii iberici scriu că goalkeeper-ul este fericit la Celta Vigo. Prin urmare, nu există nicio urmă de îndoială asupra viitorului său. ”Radu nu o părăsește pe Celta. Portarul este fericit la Vigo, unde joacă meci de meci.

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Sezonul remarcabil al lui Radu nu a trecut neobservat, dar, așa cum a declarat portarul român la finalul campionatului, este sigur că va rămâne la Celta (…). În acest sezon, a fost de departe jucătorul din lot care a jucat cele mai multe minute, un total de 50 de meciuri și 4.500 de minute. Nu a ratat niciun minut în La Liga.

În cele nouă sezoane anterioare sosirii sale la Celta, a jucat pentru opt echipe diferite. Au fost multe perioade în care a fost împrumutat și a evoluat constant doar la Genoa și Venezia. De fapt, într-un singur an la Celta, este deja al doilea club profesionist pentru care a jucat cele mai multe meciuri, la doar două de a egala totalul acumulat pe tot parcursul perioadei sale la Genoa.

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Sezonul său i-a adus și poziția de portar titular în echipa națională a României, care a ratat la limită Cupa Mondială, ceea ce ar fi fost cireașa de pe tortul acestei campanii de succes. Cu o legătură puternică cu fanii și coechipierii săi, Radu mai are trei ani de contract cu clubul din Vigo. Radu vrea să se stabilească la Celta”, au scris spaniolii.