Moft de milionar. Ce animal de companie și-a cumpărat Cosmin Olăroiu din banii arabilor

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai de succes antrenori români, și probabil cel mai bogat, și-a făcut un moft de milionar. A plătit o sumă importantă pentru un animal de companie, mai puțin obișnuit. Oli este mare iubitor de animale.

Și-a luat un piton la sugestia fiului său

Oli și-a luat un piton, pe care îl ține la ferma sa de la Snagov. Pitonul regal (Python regius), cunoscut și sub numele de piton minge, este o specie de șarpe neveninos originar din Africa de Vest și Centrală. Este cel mai mic dintre pitonii africani și este popular ca animal de companie datorită temperamentului său docil și mărimii moderate.

Conform PetMD, pentru a avea grijă de un piton regal e nevoie de anumite materiale esențiale, cum ar fi un habitat de dimensiuni adecvate, substrat, mușchi vegetal, vas cu apă, o ascunzătoare, plante, emițător de căldură, clește de hrănire, termometre, termostat, indicator de umiditate etc.

Pitonii regali tineri au nevoie de un terariu cu un volum de 35-75 de litri. Un astfel de șarpe ajunge la maturitate în trei ani. Prețul unui animal de companie de acest fel pleacă de la câteva sute de euro și poate atinge câteva mii.

Oli a investit într-o fermă la Snagov

Olăroiu, care a cumpărat pitonul la sugestia fiului său, are o fermă spectaculoasă la Snagov, unde merge ori de câte ori se află în țară. Angajații lui cultivă numai legume bio, iar animalele sunt crescute în același sistem, cu scopul de a se evita E-urile din alimentație.

Banii nu sunt o problemă pentru tehnicianul de 56 de ani, care a câștigat cele mai multe trofee, după Mircea Lucescu. În afara contractelor consistente din zona arabă, Oli este un investitor priceput pe piața imobiliară. A construit atât la București, cât și pe litoral. De asemenea, el a cumpărat un restaurant în Dubai, acolo unde locuiește.

Arabii îl plătesc cu șase milioane de euro

EAU este în Grupa B, alături de Qatar, campioana Asiei, şi Oman. În cealaltă grupă sunt Arabia Saudită, Irak și Indonezia. Câştigătoarele celor două grupe de câte trei echipe, care vor juca fiecare cu fiecare în luna octombrie, se vor alătura celorlalte naţiuni asiatice care au obţinut deja biletele la turneul final cu 48 de echipe din Statele Unite, Mexic şi Canada: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Uzbekistan, Iran şi Iordania.

El are un salariu anual de 6 milioane de dolari, cel mai mare pe care l-a avut vreodată un tehnician român. Oli este un adevărat colecționat de trofee, având 22 în palmaresul său de antrenor.