Mohamed Salah a anunțat că pleacă de la Liverpool! „Nu a existat niciun progres în negocieri”

Fanii lui Liverpool au primit o veste cum nu se poate mai proastă. Mohamed Salah a anunțat că pleacă de la Liverpool la finalul acestui sezon.

Mohamed Salah pleacă de la Liverpool la finalul sezonului: „Vreau să fac ceva special”

Liverpool se pregătește de derby-ul cu Manchester United, programat duminică, 5 ianuarie, de la ora 18:30, dar fanii „cormoranilor” au primit cea mai proastă veste.

Aflat în ultimele 6 luni de contract cu gruparea de pe Anfield Road, Mohamed Salah a anunaț că nu va mai continua la echipa lui Arne Slot.

„Primul lucru pe lista mea pentru acest sezon este să câștig Premier League cu Liverpool. În interviurile mele din ultimii șapte sau opt ani, am spus mereu că vreau să câștig Liga Campionilor. Dar aceasta este prima dată când spun că într-adevăr vreau să câștig Premier League cu Liverpool. Probabil că acest lucru se datorează faptului că nu am putut sărbători corespunzător ultima victorie, și de asemenea pentru că vreau să fac ceva special pentru oraș în ultimul meu an la club.

Am așteptat un titlu timp de 30 de ani și când l-am câștigat, a fost în timpul pandemiei, așa că nu am putut sărbători cum se cuvine. Sperăm că vom reuși anul acesta”, a declarat Mohamed Salah, conform Sky Sports, citat de AS.

👋 Salah confirma en Sky Sports que dejará el Liverpool a final de temporada 🗣️ "Tengo muchas ganas de ganar la Premier League con el Liverpool. 𝙀𝙨 𝙢𝙞 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙖𝙣̃𝙤 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙘𝙡𝙪𝙗, así que quiero hacer algo especial por la ciudad" — Diario AS (@diarioas)

„Jumătate din echipă pleacă”

„Cred că această echipă are nevoie de un trofeu. Jumătate din echipă pleacă, ca și mine, Trent (n.r. Trent Alexander-Arnold), Virgil (n.r. Virgil van Dijk), Alisson, Robbo (n.r. Andrew Robertson). E necesar să mai câștige un trofeu înainte ca noi toți să plecăm”, a adăugat egipteanul.

Întrebat încă odată dacă este ultimul său sezon pe Anfield, africanul răspuns: „Deocamdată, da. Sunt ultimele șase luni. Nu există progres. Suntem departe de orice progres, așa că trebuie doar să așteptăm și să vedem”.

Cum contractul său cu Liverpool expiră la 30 iunie 2025, Mo Salah poate semna cu orice echipă. Superstarul egiptean

Salah se va despărți astfel după opt ani de Liverpool. El a ajuns pe Anfield în vara lui 2017, când „cormoranii” au plătit 42.000.000 de euro pentru transferul său de la Liverpool.

De atunci și până în prezent, atacantul ajuns la 32 de ani a îmbrăcat de 375 de ori tricoul roșu, în care a înscris 231 de goluri și în care a oferit 105 pase decisive. El a reușit să cucerească opt trofee cu Liverpool, printre care un titlu și o Ligă a Campionilor.

În actuala stagiune, Liverpool este pe locul 1 în Premier League, cu 45 de puncte, la șase lungimi de principala urmăritoare Arsenal. cu 17 goluri și 13 assist-uri în 18 meciuri de Premier League.