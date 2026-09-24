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Starul lui Trabzonspor, Mohamed Salah, a creat o adevărată nebunie în Turcia. Celebrul jucător de fotbal a început să fie ”copiat” de suporterii săi. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba, în realitate.

Mohamed Salah, efect surprinzător în rândul fanilor

Mohamed Salah (34 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din Egipt. Fotbalistul a fost transferat recent de la Liverpool la Trabzonspor, dar s-a lovit de o situație neprevăzută. A ajuns în instanță din cauza unei infracțiuni pe care a comis-o în urmă cu câteva luni și a fost .

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În schimb, , lucru care a ieșit în evidență datorită unei postări din social media. Fotbalistul care este câștigător al trofeului Gheata de Aur în Premier League a demonstrat că este o persoană influentă. Totul a plecat de la câteva imagini pe care le-a realizat în timpul unei scurte vacanțe.

Fotografiile realizate pe o stâncă au creat o adevărată isterie. Oamenii au luat cu asalt regiunea turcească Trabzon, unde atacantul s-a pozat pe o piatră. Mai exact, este vorba de o stâncă care se găsește pe platoul Kurtdere, aflată aproape de o apă curgătoare. Această zonă specială a devenit rapid o mică destinație turistică.

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Mai mult, a fost supranumită „stânca lui Salah”, fanii mergând pentru a o vedea cu ochii lor. Mulți dintre admiratorii lui Mohamed Salah îi imită poziția în care a stat, în timp ce alții sărută piatra ca și cum ar fi moaștele unui sfânt. Întreaga nebunie i-a făcut pe majoritatea să-l catalogheze pe acesta drept un „rege egiptean”.

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„Regele meu, ne vedem în următoarele zile, în Trabzon”, „Rege doar unul” sau „Dragul meu frate, ești cu adevărat un frate mai mare pentru mine”, i-au scris internauții pe contul de Instagram. Alții i-au transmis că le este dor de el. De asemenea, au fost și persoane care l-au întrebat dacă a devenit „muntean”.

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Mohamed Salah, recunoscător pentru transferul în Turcia

Mohamed Salah are o carieră impresionantă în fotbal. A semnat de-a lungul carierei cu multe echipe de top din Egipt, Elveția, Italia și Anglia. Sportivul este considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale.

„Sunt incredibil de fericit să mă aflu în această atmosferă incredibilă. Sincer, nici nu-mi amintesc dacă am mai văzut așa ceva. Să văd acest tip de dragoste și atenție mă face atât de fericit. Voi munci din greu pentru a obține succesul în campionat și în Europa. Pentru că am avut succes la fiecare club la care am jucat.

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Am fost întotdeauna un fotbalist de succes. Și asta voi face și aici. Sunt 25.000 de fani, este incredibil”, a spus Mohamed Salah, conform . Jucătorul de fotbal egiptean a avut parte de o surpriză uriașă în momentul semnării contractului. Mai exact, s-a bucurat de o primire călduroasă din partea suporterilor.