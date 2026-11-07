Mohamed Salah are Turcia la picioare! Decizie uriașă pentru starul egiptean și familia sa după transferul la Trabzonspor

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Mohamed Salah (34 de ani) ar putea primi una dintre cele mai importante distincții din Turcia! Starul egiptean de la Trabzonspor ar urma să obțină cetățenia turcă împreună cu soția și cei trei copii ai săi și, mai mult decât atât, autoritățile i-ar pregăti și o ceremonie specială, în cadrul căreia acesta ar urma să fie recompensat cu o medalie de stat pentru contribuțiile aduse țării.

Mohamed Salah și familia sa, cetățeni turci! Anunțul făcut de un jurnalist egiptean

Informația a fost făcută publică de jurnalistul egiptean Mohamed Al-Kaoud, care susține că Mohamed Salah va primi cetățenia turcă. Demersul ar urma să îi includă și pe soția fotbalistului, Magi, precum și pe cei trei copii ai cuplului.

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Potrivit jurnalistului, decizia ar reprezenta o recunoaștere a impactului pe care atacantul l-a avut în Turcia după sosirea la Trabzonspor. Venirea fostului star de la a produs un val uriaș de entuziasm, iar popularitatea sa a depășit rapid granițele fotbalului.

Salah a devenit una dintre cele mai importante figuri ale campionatului turc, iar transferul său a adus o atenție internațională considerabilă asupra orașului Trabzon. Inclusiv interesul turiștilor pentru regiune a crescut după sosirea egipteanului.

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Mohamed Salah va primi și „Medalia de Stat pentru Servicii Distinse”

Conform aceleiași surse, recunoașterea pregătită pentru Mohamed Salah nu se va limita doar la cetățenie. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani ar urma să primească și „Medalia de Stat pentru Servicii Distinse”, una dintre cele mai importante distincțiile acordate în Turcia.

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🚨JUST IN: Mohamed Salah will reportedly be GRANTED Turkish Citizenship. Salah will be awarded the State Medal for Distinguished Service after causing an UNPRECEDENTED boom in sports and tourism in Turkey. https://t.co/lErgYkyGps — Polymarket FC (@PolymarketFC)

Mohamed Al-Kaoud susține că va fi pregătită o ceremonie de amploare pentru atacant, iar premiul ar recompensa contribuția sa în domeniul sportului și impactul pe care el l-a avut asupra promovării turismului turc. Popularitatea lui Salah s-a transformat într-un adevărat fenomen la Trabzon. Transferul său a atras atenția suporterilor din întreaga lume, iar orașul de la Marea Neagră a beneficiat de o expunere internațională importantă. Astfel, egipteanul ar urma să primească o onoare care foarte rar i se acordă unui sportiv străin.

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De la transferul la Trabzonspor, în august 2026, Mohamed Salah a acumulat niște cifre impresionante. Egipteanul a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive în primele 10 etape din campionat, ajungând astfel la 11 contribuții directe la reușitele echipei. Ba mai mult, acesta a mai adunat două goluri și două „assist”-uri în cele trei apariții bifate pentru Trabzon în .