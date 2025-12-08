Mohamed Salah, ca și plecat de la Liverpool! Anunțul momentului: „Nu mai e niciun dubiu”

ADVERTISEMENT

După ce a fost jucătorul numărul 1 în ultimele sezoane la Liverpool, Mohamed Salah este nemulțumit de situația în care se află, iar un transfer pare iminent. Care a fost anunțul presei din Anglia.

Mohamed Salah, ca și plecat de la Liverpool

Arne Slot, în ciuda rezultatelor slabe obținute în ultima perioadă, a decis să nu îl titularizeze pe Mohamed Salah în ultimele trei partide. Starul egiptean este nemulțumit de statutul său, iar presa din Marea Britanie a anunțat următoarea destinație a fotbalistului.

Mai exact, o sursă le-a transmis jurnaliștilor de la faptul că Mohamed Salah va veni cât de curând în Arabia Saudită. Această mutare s-ar putea petrece chiar în această iarnă, după ce fotbalistul revine de la Cupa Africii pe Națiuni.

„Suntem absolut convinși că Mo Salah va veni în Arabia Saudită. Nu mai e niciun dubiu. Nu știm dacă va fi în ianuarie, în următoarea perioadă de transferuri, sau în vara viitoare”, a declarat o sursă din Arabia Saudită, conform site-ului menționat anterior.

Ruptură între Mohamed Salah și Arne Slot

În mod surprinzător, relația dintre Mohamed Salah și antrenorul Arne Slot s-a deteriorat, asta deși atacantul egiptean a dus-o pe Liverpool către un nou titlu în stagiunea trecută. .

După meciul terminat egal cu Sunderland, scor 3-3, . Cât despre noua sa destinația, egipteanul a evitat să răspundă la întrebare

„Mă simt ca un țap ispășitor la Liverpool. (n.r. – Te gândești la un transfer în Arabia Saudită?) Nu vreau să răspund la această întrebare… clubul m-ar putea orienta într-o altă direcție”, a declarat Mohamed Salah.

