Mohamed Salah, „cadou” pentru Liverpool la despărțirea de club! La ce sumă a renunțat egipteanul

Sezonul 2025-2026 va fi ultimul pentru Mohamed Salah (33 de ani) la Liverpool. Anunțul a fost făcut pe 24 martie de starul egiptean și de gruparea din Premier League, cele două părți ajungând la un acord, deși contractul fotbalistului african expiră în 2027. Salah a renunțat astfel la bonusul de loialitate pe care l-ar fi primit la finalul sezonului următor, iar suma este imensă: 20 de milioane de lire sterline.

Mohamed Salah a renunțat la un bonus de 23 de milioane de euro pentru a se despărți de Liverpool

După 8 ani fabuloși, în care Salah a marcat 245 de goluri, iar Liverpool a câștigat două titluri în Anglia, dar și UEFA Champions League, alături de alte trofee, egipteanul traversează primul său sezon cu adevărat dezamăgitor în tricoul „cormoranilor”. Salah a marcat 10 goluri și a oferit 9 pase decisive în cele 34 de meciuri jucate în actuala stagiune, cifre mult sub media sa extraordinară din anii precedenți.

Forma sa sub așteptări a dus și la un conflict cu antrenorul Arne Slot, după ce a făcut mai multe afirmații dure la adresa tehnicianului. După revenirea de la Cupa Africii, relația dintre cei doi a revenit la normal, însă evoluțiile lui Salah au fost în continuare dezamăgitoare, iar în acest context o despărțire pare varianta cea mai bună pentru ambele părți.

Dincolo de aspectul sportiv, va reprezenta un mare plus din punct de vedere financiar pentru Liverpool. „Cormoranii” vor scăpa de salariul uriaș al egipteanului, de aproximativ 24 de milioane de euro pe an, dar prin faptul că a ajuns la un acord pentru o despărțire la finalul actualei stagiuni, Salah a renunțat și la un bonus de loialitate de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 23 de milioane de euro), conform .

În ce campionat ar putea să evolueze Mohamed Salah

Mohamed Salah nu a luat încă vreo decizie cu privire la viitorul său, după cum a confirmat și impresarul său, Ramy Abbas, după anunțul plecării de la Liverpool. Totuși, cele mai probabile variante, ținând cont de vârsta africanului și de salariul pe care acesta l-ar solicita, par a fi campionatul din Arabia Saudită și Major League Soccer, liga din Statele Unite.

Având în vedere faptul că Salah a scris istorie la Liverpool, dar și relația extraordinară pe care acesta o are cu fanii echipei, o mutare la o altă echipă din Anglia pare imposibilă. De asemenea, varianta ca africanul să semneze cu o altă echipă uriașă din Europa pare puțin probabilă, ținând cont de aspectul financiar, dar și de nivelul pe care Salah l-a arătat în acest sezon.