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Mohamed Salah, eroul Egiptului într-un meci pentru istorie la Cupa Mondială: ”Am simțit că jucăm acasă”

Egiptul a avut o revenire fantastică la Cupa Mondială și s-a impus cu scorul de 3-1 în fața Noii Zeelande. Eroul ”faraonilor” a fost superstarul Mohamed Salah (34 de ani).
Traian Terzian
22.06.2026 | 08:17
Mohamed Salah eroul Egiptului intrun meci pentru istorie la Cupa Mondiala Am simtit ca jucam acasa
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Mohamed Salah (34 de ani) i-a adus Egiptului prima victorie din istorie la Cupa Mondială. Sursă foto: ghsportsnews.com
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Condusă cu 1-0 la pauză, Egiptul a întors soarta partidei cu Noua Zeelandă, din etapa a doua a Grupei G, și a câștigat cu 3-1. Minunea a fost posibilă și datorită unei prestații extraordinare a lui Mohamed Salah.

Mohamed Salah i-a adus Egiptului prima victorie din istorie la Cupa Mondială

Întâlnirea de pe arena BC Place din Vancouver va rămâne în analele fotbalului din Egipt, pentru că reprezintă primul succes al formației africane la un turneul final al Cupei Mondiale. Dar a fost unul cu mari emoții.

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Pentru că după doar un sfert de oră Finn Surman a înscris cu capul după o centrare a lui Tim Payne, jucătorul care a ajuns viral în mediul online. Până la pauză au mai fost ocazii de ambele părți, dar nu s-a mai înscris.

”Faraonii” au ieșit mai montați de la cabine și au restabilit egalitatea prin Mostafa Ziko (58). Din acest moment al jocului, la rampă a ieșit Mohamed Salah. Starul care a plecat de la Liverpool după 9 ani a marcat cu un șut la colțul lung (67), pentru ca apoi, din corner, să-i pună mingea pe cap lui Trezeguet (82) pentru golul de 3-1.

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Mesajul lui Salah după prima victorie la Mondial

La finalul întâlnirii Noua Zeelandă – Egipt 1-3, eroul Mohamed Salah a fost încântat de atmosfera creată pe stadion de fanii africani și a precizat că după o zi de sărbătoare toată lumea trebuie să se întoarcă la treabă pentru că urmează și alte provocări.

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”Este incredibil. Nu știu cum să exprim ceea ce simt, este o realizare grozavă pentru toți jucătorii, pentru tot staff-ul, sperăm să continuăm astfel în grupă. Am reușit calificarea, în anii care vor urma lumea își va aduce aminte de această realizare. Dar hai să ne bucurăm astăzi și mâine de reușită, iar apoi să ne gândim la meciul care urmează.

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A părut că jucăm în Egipt. Toții fanii astăzi erau îmbrăcați în roșu și asta ne-a oferit entuziasm. Este o victorie grozavă și am simțit că am jucat acasă. A fost un sentiment grozav în aer, toată lumea s-a bucurat de acest meci. Avem patru puncte acum, suntem pe primul loc în grupă. Dar următorul joc este foarte important”, a declarat Salah.

Ce urmează pentru Egipt

În urma acestei victorii fantastice, naționala Egiptului a urcat pe primul loc în Grupa G, cu patru puncte, fiind urmată de Iran și Belgia, ambele cu câte două puncte, în timp ce Noua Zeelandă este ultima, cu un singur punct.

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Pentru a fi siguri de calificarea în 16-imile de finală, egiptenii au nevoie de cel puțin o remiză în partida cu Iran, care este programată sâmbătă, 27 iunie, de la ora 06:00. La aceeași oră se va juca și cealaltă întâlnire a grupei: Noua Zeelandă – Belgia.

Însă, cu o victorie, ”faraonii” și-a asigura și locul 1, ceea ce i-ar aduce în teorie un adversar mai ușor în primul tur eliminatoriu, unul clasat pe o poziție a treia într-o altă grupă. La cum arată ierarhiile în acest moment, Egipt ar urma să joace în 16-imi cu Cehia.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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