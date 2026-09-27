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Mohamed Salah (34 de ani) a provocat un scandal uriaș în Egipt, după remiza cu Angola, scor 0-0. Superstarul lui Trabzonspor a fost supărat că a fost înlocuit în minutul 60 al duelului din prima etapă a preliminariilor CAN.

Mohamed Salah nu mai face parte din lotul naționalei Egiptului

Căpitanul „faraonilor” a plecat din cantonamentul echipei naționale, fără să anunțe pe nimeni, chiar dacă Egipt mai are un meci în preliminarii, cu Sudanul de Sud, pe 29 septembrie. Ulterior, Federația de Fotbal din Egipt a anunțat că nu va fi în lot la al doilea meci din preliminarii. Motivul nu este însă unul indisciplinar.

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„Staff-ul tehnic al echipei naționale, condus de selecționerul Hossam Hassan, a decis să îl odihnească pe Mohamed Salah la meciul cu Sudanul de Sud, din cauza suprafeței de joc. A fost agreat de Mohamed Salah și staff-ul tehnic încă dinainte de meciul cu Angola că nu va juca împotriva Sudanului de Sud. Staff-ul tehnic a preferat această opțiune pentru a proteja jucătorul”, se arată în mesajul citat de .

Atmosferă tensionată în vestiarul Egiptului

Sudanul de Sud evoluează pe o suprafață de joc sintetică, despre care se știe că este mai dură pentru articulații și care are un risc crescut să cauzeze accidentări. Puțină lume din Egipt crede acest motiv și, de fapt, ar fi un pretext care să mascheze ruptura dintre Mohamed Salah și selecționerul Hossam Hassan. Potrivit , în vestiarul Egiptului sunt tensiuni mari de mai multă vreme, iar totul a culminat după remiza albă cu Angola. Nu doar Mohamed Salah, ci și alți jucători importanți, precum Omar Marmoush, sunt sătui de Hossam Hassan și l-ar dori demis pe selecționer.

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ar fi ales să părăsească mai devreme cantonamentul pentru a evita o discuție față în față cu Hossam Hassan, într-un moment în care vestiarul Egiptului stă pe un butoi cu pulbere.

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Decizia lui Mohamed Salah este interpretată drept un mesaj puternic pentru conducerea Federației Egiptene. Atacantul ar fi transmis, în esență, că nu mai dorește să facă parte din actualul proiect atât timp cât Hossam Hassan rămâne selecționer, punând astfel presiune pe oficiali să ia o decizie în privința celor doi.

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O sursă din angrenajul echipei naționale a transmis următoarele: „Salah e extrem de furios și a plecat din cantonament pentru că a fost schimbat în minutul 60. Nu le-a mai răspuns deloc la telefon lui Abu Rida (n.r. președintele Federației din Egipt) și lui Ibrahim Hassan (n.r. team managerul echipei naționale), care au încercat să îl împace cu Hossam Hassan. Salah urmează să meargă acum în El Gouna (n.r. stațiune de lux din Egipt, situată pe coasta Mării Roșii), unde va avea o vacanță cu prietenii săi apropiați”.