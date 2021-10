Mohamed Salah, fără milă după Manchester United – Liverpool 0-5: “Marcăm câte goluri putem!” Klopp, reacţie genială: “Bem bere acum”

A fost o seară de coşmar pentru Manchester United şi una de vis pentru Liverpool. , iar Mohamed Salah a fost omul meciului cu o triplă şi o pasă de gol.

La finalul meciului, a dezvăluit ce le-a spus colegilor în vestiar, când Liverpool avea deja un avans de patru goluri pe tabelă. Internaţionalul egiptean le-a transmis că trebuie să marcheze de fiecare dată când au ocazia.

Reacţia lui Mohamed Salah după Manchester United – Liverpool 0-5

“La pauză, în vestiar, vorbeam şi spuneam că trebuie să continuăm le fel şi să marcăm câte goluri putem. Încercăm să câştigăm fiecare meci şi să obţinem titlul. Trebuie să jucăm cu gândul la victorie mereu.

Încă din pre-sezon ne-am spus că trebuie să câştigăm titlul. Este o mare victorie când câştigi cu 5-0 aici. Ştiam încă dinaintea meciului că va fi greu, mai ales dacă nu ne impunem jocul.

Ştiam că vor încerca să dea totul, aşa că noi trebuia să fim 100% concentraţi. Ne-am impus jocul şi am jucat între linii. Am făcut totul cum trebuie şi am marcat.

Sunt fericit atât timp cât echipa câştigă. Dau totul ca noi să fim câştigători. Ştim ce înseamnă să câştigi Premier League, am reuşit asta acum doi ani.

Este o victorie mare, dar totuşi sunt doar trei puncte”, a declarat Mohamed Salah la finalul meciului.

Ce a spus Jurgen Klopp după ce a umilit-o pe Manchester United

“Ce aş mai putea spune? Dacă mă aşteptam la aşa ceva? Nu. Ceea ce am realizat în ultima treime este nebunesc. Am presat, am câştigat mingi şi am înscris goluri fabuloase. Le-am spus la pauză să joace şi mai bine.

Am început foarte bine şi am controlat jocul. Rezultatul e nebun, chiar am întrebat dacă s-a mai întâmplat aşa ceva în istorie. Este o victorie specială, dar nu vreau să petrecem ca nebunii, trebuie să ne respectăm adversarii.

Am avut şi şansă în anumite momente, iar United nu a avut cele mai bune momente. 5-0, nu aş putea fi mai fericit, este excepţional. Am câştigat azi şi acum bem bere pe drumul spre casă.

Lui Salah îi place să joace şi ştiu că vrea să-şi încheie cariera aici. Ştie să gestioneze toată zarva din jurul lui”, a exclamat Jurgen Klopp.