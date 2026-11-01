Mohamed Salah îl poate readuce pe Marius Șumudică în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep, ca și demis după eșecul cu Trabzonspor

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Gaziantep a pierdut pe terenul lui Trabzonspor, scor 0-2, într-un meci în care Mohamed Salah a fost titular pentru formația gazdă. Rezultatul poate avea urmări importante pentru echipa la care evoluează românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim, deoarece postul antrenorului Orhan Ak se clatină tot mai mult. În acest context, Marius Șumudică este una dintre variantele vehiculate pentru o revenire în Turcia, la clubul pe care l-a mai pregătit de două ori în cariera sa.

Mohamed Salah îl poate readuce pe Marius Șumudică în Turcia!

Așa cum FANATIK a dezvăluit astăzi, . Tehnicianul român a mai pregătit formația turcă în două perioade, între iulie 2019 și ianuarie 2021, respectiv septembrie 2023 și martie 2024. Astfel, o eventuală revenire ar însemna cel de-al treilea mandat al său la club.

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Situația de la Gaziantep s-a complicat după despărțirea de Mirel Rădoi. Orhan Ak a preluat echipa, însă rezultatele modeste înregistrate recente au pus o presiune și mai mare pe banca tehnică, iar înfrângerea cu Trabzonspor, echipa lui Mohamed Salah, poate accentua nemulțumirea conducerii și, într-un final, să-i fie fatală tehnicianului în vârstă de 47 de ani.

Șumudică nu ar spune „nu” unei reveniri la Gaziantep

Nu ar fi prima dată când numele lui Marius Șumudică apare în discuțiile despre banca tehnică a formației turce. În aprilie 2026, când Gaziantep căuta un antrenor după plecarea lui Burak Yılmaz, tehnicianul român a recunoscut că o revenire ar fi o variantă firească, însă a precizat că nu primise nicio ofertă oficială și nicio solicitare concretă pentru o întâlnire.

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În prezent, Șumudică este antrenorul lui , dar a avertizat recent că ar putea pleca în cazul în care formația din Gruia va fi depunctată din cauza problemelor financiare. Contractul său este valabil până în vara lui 2027, astfel că o eventuală mutare în Turcia ar depinde și de situația sa contractuală.

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Gaziantep este prima echipă deasupra liniei roșii în Turcia!

Eșecul de duminică a reprezentat cea de-a șasea înfrângere stagională pentru Gaziantep în SuperLig. Deși a fost integralist, Mohamed Salah nu a izbutit să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă, dar chiar și așa, prestația sa a fost una solidă. Reușitele gazdelor au fost semnate de Stefan Savic (45+2′), fostul stoper de la Atletico Madrid, respectiv de Ernest Muci (61′). Deian Sorescu a fost titular la oaspeți și a ratat o ocazie monumentală în primele minute de joc, atunci când a trimis peste poarta lui Onana dintr-o poziție de unu contra unu.

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Fostul fotbalist de la Dinamo și FCSB a fost înlocuit în minutul 73 chiar de Alexandru Maxim. În urma acestui rezultat, Gaziantep a rămas la borna cu numărul 8 după primele 10 etape, iar în momentul de față, echipa lui Orhan Ak ocupă locul 15, prima poziție deasupra liniei roșii. Ba mai mult, dacă Genclerbirligi nu va pierde luni cu Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi, cei de la Gaziantep vor coborî pe 16.