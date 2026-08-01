Sport

Mohamed Salah îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Lovitura pregătită de Trabzonspor

Turcii sunt în extaz, după ce ultimele ore au adus informații că Mohamed Salah ar fi tot mai aproape de o înțelegere pe bani mulți cu Trabzonspor! „Faraonul” ar fi înlocuitorul ideal pentru Drăguș
Ciprian Păvăleanu
01.08.2026 | 10:45
Mohamed Salah il poate trimite pe Denis Dragus la FCSB Lovitura pregatita de Trabzonspor
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Denis Drăguș poate fi trimis la FCSB de Mohamed Salah! Foto: Colaj FANATIK
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Denis Drăguș (27 de ani) pare să nu mai aibă viitor la Trabzonspor, iar acest lucru l-ar putea aduce tot mai aproape de FCSB. Fanii formației turce sunt în extaz, după ce în ultimele ore zvonurile că Mohamed Salah s-ar fi înțeles cu echipa lor s-au intensificat.

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Denis Drăguș poate evolua atât pe postul de atacant central, cât și pe cel de atacant stânga, acolo unde joacă și egipteanul Mohamed Salah. Despre fostul star al lui Liverpool s-a vorbit că ar putea ajunge la Beșiktaș, însă în cele din urmă el ar putea fi deturnat de Trabzonspor.

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Turcii au pregătit o ofertă colosală, iar anumite surse din „Țara Semilunei” spun că există deja o înțelegere între club și jucător. Ar fi vorba despre un contract pe doi ani, cu un salariu de aproximativ 15 milioane de euro, iar transferul ar urma să fie oficializat duminică, 2 august.

Un alt jurnalist turc, Mustafa Kartaș, a venit ulterior cu niște cifre mult mai concrete: „Nu pot confirma, dar informația pe care o am despre negocierile dintre Mohamed Salah și Trabzonspor merge în această direcție: 16 milioane de euro salariu anual, 4 milioane de euro bonus, contract pe doi ani și taxă către agent de 5 milioane de euro”, a scris el pe platforma X.

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Denis Drăguș ar fi tot mai aproape de FCSB

Dacă nu era clar că Denis Drăguș nu mai este văzut drept o soluție de Trabzonspor, această mutare poate răspunde tuturor întrebărilor. După ce i-a fost adus un concurent străin pe postul de vârf, transferul lui Salah ar putea face ca internaționalul român să fie, în sfârșit, lăsat liber de formația turcă.

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Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul român are un acord verbal cu FCSB, însă trebuie ca mai întâi să-și rezolve situația delicată de la club, cu care ar mai avea contract până în 2028. Drăguș nu a fost nici măcar în lot pentru cele două meciuri amicale pe care echipa sa le-a disputat, iar lucrurile devin din ce în ce mai limpezi.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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