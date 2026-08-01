Mohamed Salah îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Lovitura pregătită de Trabzonspor

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Denis Drăguș (27 de ani) pare să nu mai aibă viitor la Trabzonspor, iar acest lucru l-ar putea aduce tot mai aproape de FCSB. Fanii formației turce sunt în extaz, după ce în ultimele ore zvonurile că Mohamed Salah s-ar fi înțeles cu echipa lor s-au intensificat.

Drăguș OUT, Salah IN!? Transferul de milioane pe care turcii îl așteaptă

Denis Drăguș poate evolua atât pe postul de atacant central, cât și pe cel de atacant stânga, acolo unde joacă și egipteanul Mohamed Salah. Despre fostul star al lui Liverpool s-a vorbit că ar putea ajunge la Beșiktaș, însă în cele din urmă el ar putea fi deturnat de Trabzonspor.

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Turcii au pregătit o ofertă colosală, iar anumite surse din „Țara Semilunei” spun că există deja o înțelegere între club și jucător. Ar fi vorba despre un contract pe doi ani, cu un salariu de aproximativ 15 milioane de euro, iar transferul ar urma să fie oficializat duminică, 2 august.

Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. (Yakup Çınar) — 15.000.000 Euro maaş

— Performansa bağlı ek bonuslar

— Transfer 2 Ağustos’ta duyurulacak. — BPT (@bpthaber)

Un alt jurnalist turc, Mustafa Kartaș, a venit ulterior cu niște cifre mult mai concrete: „Nu pot confirma, dar informația pe care o am despre negocierile dintre Mohamed Salah și Trabzonspor merge în această direcție: 16 milioane de euro salariu anual, 4 milioane de euro bonus, contract pe doi ani și taxă către agent de 5 milioane de euro”, a scris el pe platforma X.

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Üstüne basarak söyleyeyim teyit edememekle beraber, Mohamed Salah & Trabzonspor görüşmelerinde bendeki bilgi şu yönde. ▪️2 yıllık sözleşme

▪️Yıllık 16 milyon € maaş

▪️4 milyon € bonus

▪️5 milyon € menajer ücreti — Mustafa Karataş (@MustafaKratas)

Denis Drăguș ar fi tot mai aproape de FCSB

Dacă nu era clar că Denis Drăguș nu mai este văzut drept o soluție de Trabzonspor, această mutare poate răspunde tuturor întrebărilor. După ce transferul lui Salah ar putea face ca internaționalul român să fie, în sfârșit, lăsat liber de formația turcă.

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Din informațiile obținute de FANATIK, însă trebuie ca mai întâi să-și rezolve situația delicată de la club, cu care ar mai avea contract până în 2028. Drăguș nu a fost nici măcar în lot pentru cele două meciuri amicale pe care echipa sa le-a disputat, iar lucrurile devin din ce în ce mai limpezi.