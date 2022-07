Mohamed Salah intră în topul banilor din Premier League! Pe ce loc a ajuns după ce Liverpool aproape i-a dublat salariul cu noul contract

Liverpool a reuşit să încheie una dintre marile dileme ale verii. care era scadent în vara anului viitor, şi va juca pe Anfield Road până în iunie 2025. Noul acord i-a adus un salariu pe măsură, aproape dublu, ceea ce-l face să se numere printre cei mai bine plătiţi jucători din Premier League.

Mohamed Salah a ajuns pe locul 2 în topul salariilor din Premier League. Câţi bani va lua de la Liverpool

Din sezonul 2022-2023, Mohamed Salah va câştiga 400.000 de lire sterline pe săptămână, ceea ce înseamnă un salariu anual de 20.800.000 de lire sterline. Egipteanul urcă pe locul 2 în topul banilor din Premier League, la egalitate cu Kevin de Bruyne, care are acelaşi salariu la Manchester City.

Liderul salariilor din Premier League este Cristiano Ronaldo, cu 26.800.000 de lire sterline pe an. Starul lui Manchester United a intrat în ultimul an de contract cu “diavolii”, iar în sezonul viitor va juca în Europa League.

Locul 3 este ocupat tot de doi jucători. David de Gea câştigă 19.500.000 de lire sterline pe an şi mai are contract până în vara anului viitor cu Manchester United. Transferat în vara acestui an, Erling Haaland are acelaşi salariu la Manchester City.

Top 5 este completat de alţi doi jucători de la Manchester United. Jadon Sancho, venit în vara anului trecut pe “Old Trafford”, câştigă 18.200.000 de lire sterline pe an şi este pe locul 4. Raphael Varane, un alt transfer făcut de “diavoli” în 2021, primeşte 17.680.000 de lire sterline pe an şi ocupă poziţia a 5-a.

Top 5 salarii în Premier League

Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 26.800.000 lire/an Kevin de Bruyne (Manchester City) / Mohamed Salah (Liverpool) – 20.800.000 lire/an David de Gea (Manchester United) / Erling Haaland (Manchester City) – 19.500.000 lire/an Jadon Sancho (Manchester United) – 18.200.000 lire/an Raphael Varane (Manchester United) – 17.680.000 lire/an

Mohamed Salah, salt important în topul salariilor din Premier League

Conform vechiului contract, Mohamed Salah încasa 11.960.000 de lire sterline pe an. Fotbalistul de 30 de ani ocupa abia locul 14 în topul salariilor din Premier League şi îl depăşea cu puţin pe Virgil van Dijk. Fundaşul olandez primeşte 11.440.000 de lire sterline pe an.

Mohamed Salah a semnat cu Liverpool, pe 22 iunie 2017, după ce “cormoranii” l-au adus de la AS Roma, în schimbul a 37.800.000 de lire sterline. Cu 254 de meciuri jucate în toate competiţiile, pentru formaţia de pe Anfield Road, egipteanul a marcat 156 de goluri şi a oferit 63 de pase decisive.

“Mă simt foarte bine și sunt entuziasmat că pot câștiga alte trofee cu acest club. E o zi fericită pentru toată lumea. A durat ceva să prelungesc, dar acum totul s-a rezolvat și rămâne doar să ne concentrăm pe ce urmează pentru club.

Cred că în ultimii cinci sau șase ani echipa a fost pe o pantă ascendentă. Stagiunea trecută am fost aproape să câștigăm patru trofee, însă, din păcate, în ultima săptămână a sezonului am pierdut două trofee”, a fost prima reacţie a lui Mohamed Salah, după ce a semnat contractul.

Departe de Kylian Mbappe, cel mai bine plătit fotbalist din lume

Vara aceasta a mai adus finalul unei telenovele în fotbalul european. După săptămâni întregi în care era anunţat la Real Madrid, . Atacantul francez intrase în ultimele şase luni ale acordului şi putea ajunge gratis la orice echipă.

PSG a făcut tot posibilul ca să nu-l piardă gratis şi i-a pus pe masă o ofertă de nerefuzat. Kylian Mbappe va câştiga în jur de 60.000.000 de euro pe an, după ce a semnat un contract scadent în iunie 2025. De asemena, fotbalistul de 23 de ani a mai primit 120.000.000 de euro la semnătură, un bonus uriaş care l-a făcut să uite de Real Madrid.