Mohamed Salah le dă emoții fanilor lui Liverpool. „Am dat tot ce am avut mai bun pentru acest oraș”. „Faraonul” a primit o ofertă colosală din Golf

Mohamed Salah, cel mai important jucător al celor de la Liverpool din ultimii ani, mai are contract doar până la finalul acestui sezon, iar superstarul egiptean nu dă semne că și-ar prelungi înțelegerea cu gruparea de pe Anfield.

Mo Salah poate pleca de la Liverpool în vară

Î Atacantul egiptean a fost întrebat de jurnaliștii din Marea Britanie dacă are de gând să intre la negocieri cu oficialii echipei din Premier League, însă întotdeauna a răspuns evaziv, fără a da un verdict clar.

ADVERTISEMENT

Acum, egipteanul a ținut să le transmită un mesaj special fanilor, care pare mai mult un adio. El a dat de înțeles că a dat mereu totul pentru echipă și speră ca suporterii lui Liverpool să îl țină minte.

„Vreau ca fanii să-și amintească că am dat totul. Am dat tot ce am avut mai bun pentru acest oraș. Am fost aici, nu am fost leneș, doar mi-a plăcut fotbalul meu și am dat totul.

ADVERTISEMENT

Cred că despre asta este vorba aici. Fanii îți oferă dragoste și ai o legătură cu ei pentru că dai totul. Vreau doar ca ei să-și amintească că am fost aici timp de opt ani”, a explicat Mo Salah, așa cum anunță publicația britanică TNT Sports.

Ofertă colosală de la Al Hilal

Dacă va semna cu gruparea din Arabia Saudită, Mo Salah ar urma să câștige nu mai puțin de 200 de milioane de euro pe sezon. Atacantul se apropie de finalul carierei și ar putea alege să se retragă în liniște.

ADVERTISEMENT

Presa din Orientul Mijlociu anunță că egipteanul ar putea totuși rămâne în Premier League dacă Liverpool îi va pune pe masă același contract pe care ar urma să îl primească la Al Hilal. „Cormoranii” nu își permit să ofere o asemenea sumă și e posibil ca Salah să aleagă Arabia Saudită în vară.

ADVERTISEMENT

„Liverpool i-a făcut o singură ofertă de prelungire lui Salah și aceasta nu e nici măcar apropiată de cererea lui Mo. Vorbim despre o sumă mai mică, în comparație cu cea pe care o primește acum, la Liverpool”, a explicat jurnalistul egiptean Ahmed Atta, conform Anfield Watch.