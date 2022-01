Mohamed Salah a dezvăluit din ce motiv a plecat de la Chelsea: “A fost atât de greu pentru mine”

Starul lui Liverpool, considerat drept cel mai bun fotbalist din lume în acest sezon, n-a fost de la început un jucător veritabil în Premier League.

Cum a decurs cariera lui Mohamed Salah la Chelsea

Chelsea a plătit FC Basel cu 11 milioane de lire sterline pentru a-l cumpăra pe egiptean în ianuarie 2014. Atacantul a avut doar 19 apariții pentru echipa londoneză în doi ani și jumătate, Mourinho nedorind să-i acorde lui Salah timpul de joc necesar pentru a evolua.

„A fost atât de greu pentru mine, mental. Nu am putut face față presiunii pe care am avut-o din partea presei, venită din afară. Nu jucam atât de mult. Am spus: Nu, trebuie să plec”, a spus căpitanul Egiptului pentru .

ADVERTISEMENT

Ce a urmat după plecarea lui Salah de la Chelsea

Tânărul de 29 de ani s-a bucurat de perioadele de împrumut în Italia, la Fiorentina și mai apoi la AS Roma. El s-a alăturat celor din urmă în urma unui transfer în 2016.

Doar un an mai târziu, Salah s-a întors în Anglia pentru a dovedi celor care se îndoiau de el că au greșit. Liverpool l-a cumpărat de la AS Roma cu 36,9 milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

„Ai două opțiuni: să le spui oamenilor că au dreptate să te pună pe o bancă sau să le demonstrezi că au greșit”, a spus fostul star din Serie A. „Trebuia să le dovedesc că se înșală”.

„Cel mai bun lucru pe care l-ai putea avea este o conversație serioasă cu tine însuți. Doar ia o cafea și stai așa și întreabă-te ce vrei”, a mai adăugat golgheterul.

ADVERTISEMENT

Felipe Luis: „Salah a jucat ca Messi la antrenamente”

Fostul fundaș stânga, Felipe Luis, a avut cuvinte de laudă pentru fostul său coleg. El a rămas confuz când a aflat că Mohamed pleacă de la Chelsea.

„Când Salah s-a dus la Fiorentina, am spus ‘De ce te duci, Momo? Acesta e Chelsea”, a declarat Luis pentru . „Și a spus: ‘Am nevoie să joc’. Am spus: Acest copil este bun”, a continuat brazilianul.

ADVERTISEMENT

„Nu a mers niciodată pentru bani sau pentru a câștiga mai mult; a mers să arate că poate juca. La antrenament era ca Messi. Într-adevăr, ca Messi. Întrebați pe oricine.”, a zis Luis pentru ziarul britanic.

Salah are 16 goluri și nouă pase de gol în 20 de meciuri din Premier League, sezonul curent. La acestea, se mai adaugă alte recorduri de-ale sale în Liga Campionilor. Vorbim de încă șapte goluri.