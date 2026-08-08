Mohamed Salah profită din plin de banii turcilor. Cum arată vila extravagantă în care va locui după transferul la Trabzonspor

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După cei 9 ani petrecuți pe Anfield, în care a scris istorie la Liverpool, Mohamed Salah începe la 34 de ani o nouă aventură. Superstarul egiptean a semnat cu Trabzonspor, iar turcii îi pun la dispoziție toate condițiile. Unde va locui fostul „magician” din Premier League cât timp este sub contract cu formația turcă.

Vilă extravagantă pentru Mohamed Salah după transferul la Trabzonspor

Ademenit cu un , Mohamend Salah Superstarul egiptean a fost primit cu mare fast de suporterii turci, mai ales după capitolul glorios avut în tricoul lui Liverpool. El are deja toate condițiile la noul club, unde a aflat deja detalii despre noua vilă extravagantă în care va locui.

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Mai exact, el și-a ales o casă situată în zona Yalıncak. Amplasat pe o suprafață totală de 975 de metri pătrați, noul imobil al lui Salah include numeroase facilități, de la o piscină interioară și saună la o sală de sport și o sală de cinema. Parterul vilei, cu o suprafață utilă de 120 de metri pătrați, cuprinde o bucătărie, un living, o cameră de oaspeți și o baie. Există, de asemenea, un balcon de 45 de metri pătrați la parter. Primul etaj al vilei de lux are, de asemenea, o suprafață utilă de 120 de metri pătrați. Acest etaj include 3 dormitoare, 3 băi, o suită matrimonială cu baie și dressing, precum și o spălătorie.

„Cazarea luxoasă subliniază angajamentul clubului de a-l face pe cel mai mare jucător transferat să se simtă ca acasă în Trabzon”, a mai notat Practic, Mohamed Salah are toate condițiile necesare pentru a locui aici chiar și după ce va decide să se retragă. Vara aceasta, el a participat alături de naționala Egiptului la CM 2026, unde s-a oprit în optimi după 2-3 contra eventualei finaliste, Argentina.

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Mohamed Salah, copleșit de emoții după transferul la Trabzonspor

Nu mai puțin de 25.000 de persoane au fost prezente în momentul în care Salah a ajuns la Trabzonspor. Egipteanul a fost fermecat de atmosferă și a avut câteva cuvinte, special alese, după ce a bătut palma cu gruparea turcă. „Sunt incredibil de fericit să mă aflu în această atmosferă incredibilă.

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Sincer, nici nu-mi amintesc dacă am mai văzut așa ceva. Să văd acest tip de dragoste și atenție mă face atât de fericit. Voi munci din greu pentru a obține succesul în campionat și în Europa. Pentru că am avut succes la fiecare club la care am jucat. Am fost întotdeauna un fotbalist de succes. Și asta voi face și aici!”, a spus Salah.

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