Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina” a fost ucis: „Puteți să ne spuneți asta?”

a avut o reacție vehementă după ce UEFA a postat un mesaj dedicat lui Suleiman Al-Obeid, fotbalistul palestinian ucis recent de către trupele israeliene.

Mohamed Salah, răspuns dur pentru UEFA

Suleiman Al-Obeid, cunoscut și ca „Pele din Palestina”, a decedat tragic pe 6 august, la vârsta de doar 41 de ani, fiind împușcat de forțele israeliene în timp ce aștepta ajutor umanitar alături de alți civili în sudul Fâșiei Gaza. Vestea cutremurătoare a făcut rapid înconjurul lumii, iar UEFA a postat un mesaj în memoria fotbalistului pe rețelele sociale.

„Rămas bun lui Suleiman al-Obeid, ‘Pele din Palestina’. Un talent care a dat speranță nenumărator copii, chiar și în cele mai întunecate vremuri”, a transmis forul european, care nu a precizat însă circumstanțele în care a decedat sportivul, cel mai probabil pentru a nu pune în pericol relația cu Israelul, membru al UEFA din 1994.

Mohamed Salah a dorit să scoată în evidență acest aspect și a oferit o replică tăioasă celor de la UEFA pe contul oficial de X. „Puteți să ne spuneți cum a murit, unde și de ce?”, a transmis

Cine a fost Suleiman Al-Obeid, „Pele din Palestina”

Născut în martie 1984 în Fâșia Gaza, Suleiman Al-Obeid a evoluat pentru mai multe formații din Palestina din 2007 până în 2023, marcând peste 100 de goluri în campionatul din țara natală.

În perioada 2007-2013, atacantul a strâns 24 de selecții pentru prima reprezentativă a Palestinei, în tricoul căreia a înscris de două ori, cea mai memorabilă reușită fiind o execuție din foarfecă laterală într-un meci cu naționala din Yemen.

„Numărul de fotbaliști uciși sau care au murit de foame a ajuns la 421, 103 dintre ei fiind copii”, a precizat Federația Palestiană de Fotbal în c .