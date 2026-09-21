Sport

Mohamed Salah, sancționat drastic de Justiție! Ce infracțiune a comis starul lui Trabzonspor

Mohamed Salah, recent transferat de la Liverpool la Tranzonspor, a ajuns în instanță, din cauza unei infracțiuni pe care a comis-o în urmă cu câteva luni
Catalin Oprea
21.09.2026 | 08:10
Mohamed Salah sanctionat drastic de Justitie Ce infractiune a comis starul lui Trabzonspor
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Mohamed Salah s-a ales cu permisul suspendat pentru șase luni FOTO facebook
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Egipteanul Mohamed Salah, transferat în această vară de la Liverpool la Trabzonspor, a primit o sancțiune drastică din partea Poliției britanice. El s-a ales cu interdicție de a conduce pe o perioadă de șase luni și o amendă de 660 de lire sterline.

Salah are permisul suspendat pentru șase luni

Rolls-Royce-ul său, în valoare de 400.000 de lire sterline, a fost surprins depășind viteza legală. Atacantul egiptean nu a precizat poliției cine se afla la volanul modelului electric Spectre atunci când a fost surprins de o cameră mobilă în luna martie.

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Incidentul a avut loc în Wilmslow, Cheshire, la două zile după ce Salah anunțase că va părăsi Liverpool. Ulterior, fotbalistul în vârstă de 34 de ani, cel mai bun marcator străin din istoria Premier League, nu a răspuns la cele două citații judiciare trimise la reședința sa în valoare de 4 milioane de lire sterline.

Din această cauză, el a fost condamnat în lipsă de către magistrații din Warrington, Cheshire, pentru că nu a identificat șoferul, în cadrul procedurii cu un singur judecător.

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Egipteanul, amendat cu aproape o mie de lire sterline

Legenda lui Liverpool, care joacă în prezent pentru clubul turc Trabzonspor, a fost sancționat cu o interdicție de a conduce pe o perioadă de șase luni și o amendă de 660 de lire sterline. De asemenea, i s-a impus să plătească 120 de lire sterline cheltuieli de judecată și o taxă suplimentară în valoare de 264 de lire sterline.

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Nu e prima data când Salah are probleme din cauza excesului de viteză.  În 2022, el a fost surprins la volanul Ferrari-ului său F8 Tributo circulând cu 63 mile pe oră, într-o zonă cu limita de viteză de 50 mile pe oră din Stockport. A primit o amendă de 200 de lire sterline și trei puncte de penalizare.

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Suspendarea e valabilă și în Turcia

De asemenea, în 2018, a fost filmat în timp ce, aparent, folosea telefonul mobil la volan, în apropierea stadionului Anfield. Nu a fost urmărit penal, poliția declarând că nu existau „dovezi suficiente”. Salah nu mai joacă în Anglia, trecând la Tranzonspor, echipă care în weekend a zdrobit Galatasaray. Chiar și așa însă, suspendarea permisului său are efecte și în Turcia, deoarece el trebuie să-l trimită autorităților britanice.

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