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Egipteanul Mohamed Salah, transferat în această vară de la Liverpool la Trabzonspor, a primit o sancțiune drastică din partea Poliției britanice. El s-a ales cu interdicție de a conduce pe o perioadă de șase luni și o amendă de 660 de lire sterline.

Salah are permisul suspendat pentru șase luni

Rolls-Royce-ul său, în valoare de 400.000 de lire sterline, a fost surprins depășind viteza legală. Atacantul egiptean nu a precizat poliției cine se afla la volanul modelului electric Spectre atunci când a fost surprins de o cameră mobilă în luna martie.

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Incidentul a avut loc în Wilmslow, Cheshire, la două zile după ce Ulterior, fotbalistul în vârstă de 34 de ani, cel mai bun marcator străin din istoria Premier League, nu a răspuns la cele două citații judiciare trimise la reședința sa în valoare de 4 milioane de lire sterline.

Din această cauză, el a fost condamnat în lipsă de către magistrații din Warrington, Cheshire, pentru că nu a identificat șoferul, în cadrul procedurii cu un singur judecător.

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Egipteanul, amendat cu aproape o mie de lire sterline

Legenda lui Liverpool, , a fost sancționat cu o interdicție de a conduce pe o perioadă de șase luni și o amendă de 660 de lire sterline. De asemenea, i s-a impus să plătească 120 de lire sterline cheltuieli de judecată și o taxă suplimentară în valoare de 264 de lire sterline.

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Nu e prima data când Salah are probleme din cauza excesului de viteză. În 2022, el a fost surprins la volanul Ferrari-ului său F8 Tributo circulând cu 63 mile pe oră, într-o zonă cu limita de viteză de 50 mile pe oră din Stockport. A primit o amendă de 200 de lire sterline și trei puncte de penalizare.

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Suspendarea e valabilă și în Turcia

De asemenea, în 2018, a fost filmat în timp ce, aparent, folosea telefonul mobil la volan, în apropierea stadionului Anfield. Nu a fost urmărit penal, poliția declarând că nu existau „dovezi suficiente”. Salah nu mai joacă în Anglia, trecând la Tranzonspor, echipă care în weekend a zdrobit Galatasaray. Chiar și așa însă, suspendarea permisului său are efecte și în Turcia, deoarece el trebuie să-l trimită autorităților britanice.