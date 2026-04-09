Mohamed Salah, umilit de Arne Slot după ce și-a anunțat plecarea de la Liverpool. Ce s-a întâmplat în meciul cu PSG

Arne Slot a surprins pe toată lumea când a decis să nu-l titularizeze pe Mohamed Salah (33 de ani) la întâlnirea PSG – Liverpool, din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League. Iar umilința a fost una totală pentru atacantul care i-a încântat ani buni pe fanii ”cormoranilor”.

Mohamed Salah, umilit de Arne Slot în Champions League

Este clar că relația s-a degradat între starul egiptean și antrenorul lui Liverpool, dar de pierdut are toată lumea. Salah pentru că nu mai joacă atât cât și-ar dori, iar ”cormoranii” pentru că nu pot beneficia de talentul său într-un sezon mai degrabă cenușiu.

Și vine să întărească faptul că atmosfera dintre cei doi este una extrem de rece. Arne Slot l-a scos la încălzire pe Mohamed Salah încă din prima repriză, când PSG conducea deja cu 1-0, dar nu l-a introdus deloc.

Cu parizienii în avantaj datorită golului lui Doue și controlând o echipă a lui Liverpool lentă și neinspirată, copleșită de ritmul gazdelor și incapabilă să reacționeze, Arne Slot l-a trimis la încălzire pe egiptean în minutul 35. Părea hotărât să-l introducă în teren pentru a revigora o echipă care deja se predase adversarilor.

Dar mult așteptata intrare nu s-a produs nici în minutul 79, atunci când tehnicianul olandez a făcut patru schimbări, și nici în minutul 90, când a preferat să-l introducă pe Trey Nyoni în locul lui Jeremie Frimpong, care se chinuia de la începutul jocului.

Cum a fost surprins Salah la finalul partidei cu PSG

Este evident faptul că Mohamed Salah nu traversează cea mai bună formă, dar nici Arne Slot nu-i dă nicio șansă să lase o impresie bună la ultimul său sezon în tricoul lui Liverpool. Și asta deși, înaintea întâlnirii, antrenorul olandez a descris absența egipteanului din echipa de start drept ”cea mai dificilă decizie pentru mine în acest sezon”.

La finalul meciului, Salah părea destul de calm și împăcat cu situația. Se uita în jur și discuta șoptit cu Federico Chiesa și Rio Ngumoah, alți doi jucători uitați pe banca de rezerve de tehnicianul ”cormoranilor”.

Cel mai probabil, Salah nu se va mai întoarce pe Parc des Princes din Paris să joace în Champions League. Cu siguranță nu o va mai face vreodată cu Liverpool, pentru că povestea lui pe Anfield se apropie de sfârșit. În cel mai trist mod posibil.

Salah pleacă de la Liverpool după 9 ani

Liverpool l-a achiziționat pe Mohamed Salah în vara anului 2017 de la AS Roma, plătind pentru transferul său suma de 42 de milioane de euro. Au fost 9 ani de poveste petrecuți de atacantul egiptean pe Anfield.

Intrat, însă, în dizgrațiile lui Arne Slot, Salah la finalul actualului sezon, deși mai avea contract până în vara anului 2027.

”A venit ziua. Aceasta este prima parte a despărțirii mele. Voi pleca de la Liverpool la finalul sezonului. Nu mi-am imaginat niciodată cât de mult vor ajunge acest club, acest oraș și oamenii de aici să facă parte din viața mea. Nu este doar un club de fotbal: este istorie, pasiune, spirit.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din club în perioada în care am fost aici. Nu am suficiente cuvinte. Nu este niciodată ușor să pleci. Mi-ați oferit cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Acest club va fi mereu casa mea. Datorită vouă, nu voi merge niciodată singur”, a scris fotbalistul, pe rețelele de socializare.