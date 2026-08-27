Mohamed Salah, umilit în Europa League! Gol superb marcat de un fotbalist român. Video

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Trabzonspor a dat o mare lovitură în această vară, reușind să îl convingă pe fostul star al lui Liverpool, Mohamed Salah (34 de ani), să joace în Turcia. Gruparea din Super Lig și-a început parcursul european în play-off-ul Europa League, dar va continua în Conference League după ce a fost surclasată de Ferencvaros cu scorul general de 5-0. Maghiarii s-au impus cu un incredibil 4-0 în returul de la Budapesta, al doilea gol fiind marcat de mijlocașul român Marius Corbu (24 de ani).

Trabzonspor, umilită de Ferencvaros în Europa League. Marius Corbu, gol superb contra echipei lui Mohamed Salah

. Turcii au avut însă un start teribil, deoarece Ruslan Malinovskyi a văzut cartonașul roșu în minutul 13, după o intrare foarte dură. Ferencvaros a reușit să deschidă scorul mai apoi, prin irlandezul Callum O’Dowda, scorul pauzei fiind 1-0.

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Marius Corbu, great goal for Ferencvaros! — TheFootballZone (@football_t69515)

În minutul 54, Marius Corbu a interceptat o pasă în partea stângă, după care a depășit elegant un adversar și a punctat cu un șut perfect la colțul lung. Apoi, Trabzonspor a rămas în 9 oameni, Sidny Lopes Cabral primind al doilea avertisment din partea arbitrului pentru un fault comis în careu. Nigerianul Dele a transformat lovitura de la 11 metri și a făcut 3-0, iar scorul final a fost stabilit în minutul 86 de Krisztian Lisztes. Titularizat de antrenorul Fatih Tekke, Mohamed Salah a părăsit terenul în minutul 64. Astfel, Ferencvaros a avansat în faza ligii din Europa League, în timp ce Trabzonspor va merge în Conference League.

Din ce urnă va face parte echipa lui Marius Corbu în Europa League

Ferencvaros va face parte din urna 2 la tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League, care va avea loc vineri, de la ora 14:00. Echipa lui Marius Corbu ar putea întâlni formații precum Juventus, AC Milan, Marseille sau Bayer Leverkusen, dar și pe .

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Marius Corbu este un jucător de bază la Ferencvaros, formație pentru care evoluează din luna ianuarie a acestui an. Născut la Cădărești, în județul Bacău, mijlocașul a reprezentat România la nivel U20 și U21, și s-a aflat pe lista preliminară a regretatului Mircea Lucescu pentru partida de baraj contra Turciei, disputată în martie.