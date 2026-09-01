Sport

Ipoteză-șoc în SuperLiga: un jucător iordanian ar fi refuzat să intre pe teren din cauza israelianului Nikita Stoinov!

Iordanianul Mohammad Abu Al-Nadi (25 de ani), legitimat la Corvinul, ar fi refuzat să evolueze contra lui Dinamo din pricina faptului că l-ar fi înfruntat pe israelianul Nikita Stoinov (21 de ani).
Catalin Oprea
01.09.2026 | 05:19
Ipotezasoc in SuperLiga un jucator iordanian ar fi refuzat sa intre pe teren din cauza israelianului Nikita Stoinov
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Nikita Stoinov, în meciul contra Corvinului / Foto: Sport Pictures
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Presa sportivă din Iordania a anunțat că Mohammad Abu Al-Nadi, transferat în această vară la Corvinul Hunedoara, și-ar fi anunțat șefii că nu va juca în meciul din runda trecută, contra celor de la Dinamo, terminată la egalitate, scor 1-1, deoarece ar fi fost nevoit să-l aibă adversar pe israelianul Nikita Stoinov. O ipoteză surprinzătoare, nemaiîntâlnită în fotbalul românesc.

Iordanianul Abu Al-Nadi nu ar fi vrut să joace împotriva israelianului Nikita Stoinov

Abu Al-Nadi fusese titular în primele patru etape din SuperLigă pentru Corvinul, fiind unul dintre jucătorii importanți ai echipei, dar la meciul cu Dinamo a dispărut inexplicabil din lot. Nu a existat nicio explicație oficială dinspre Corvinul Hunedoara sau Abu Al-Nadi, dar presa iordaniană susține că motivul absenței jucătorului este prezența lui Nikita Stoinov în garnitura dinamovistă.

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Iordania și Israelul nu se află în conflict. Există un tratat de pace din 1994, însă în societatea iordaniană există prezent un curent puternic de opoziție față de normalizarea relațiilor cu Israelul, accentuat de războiul din Gaza și de situația din Cisiordania.  Iordania are o populație palestiniană foarte numeroasă, astfel că războiul din Gaza influențează relațiile dintre cele două țări.

Întorcându-ne la refuzul lui Abu-Nadi de a juca contra lui Dinamo, informația trebuie privită cu o doză de precauție, întrucât nu există o confirmare oficială dinspre cele două părți. Un lucru este clar: fundașul născut în SUA nu a fost pe teren la Arad, în partida cu Dinamo, fără a fi anunțată o accidentare a acestuia în zilele premergătoare duelului.

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Cine este Mohammad Abu Al-Nadi?

Abu Al-Nadi s-a născut pe 8 februarie 2001, în Statele Unite ale Americii (Overland Park, Kansas). Evoluează pe postul de fundaș central, dar poate fi utilizat cu ușurință și în flancul stâng al apărării. Acesta și-a început cariera de fotbalist în orașul natal, la Sporting Kansas City, apoi a mai trecut pe la Al-Hussein Irbid, în Iordania, Al-Qasim, în Irak, și Selangor, în Malaezia.

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În vara acestui an, Abu Al-Nadi a fost prezent cu naționala Iordaniei la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. A fost titular în eșecul contra Austriei, scor 1-3, dar a fost schimbat în minutul 72. Ulterior, fotbalistul nu a mai fost utilizat în partidele contra Algeriei (1-2) și Argentinei (1-3). Până în acest moment, Al-Nadi a adunat 15 meciuri în naționala „Nashama”.

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