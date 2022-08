Mohammad Murad, ultimatum pentru preluarea lui Dinamo: ”Mai aștept un răspuns cel târziu până luni”

Vlad Iacob, noul administrator special al ”câinilor”, încearcă să se implice la club după retrogradarea în Liga 2 Casa Pariurilor.

Șefii lui Dinamo au primit un ultimatum de la Mohammad Murad

Înainte de a investi într-o formă sau alta la Dinamo, Mohammad Murad le-a cerut conducătorilor din Ștefan cel Mare o situație amplă a lucrurilor de la club, însă deocamdată nu a primit niciun fel de răspuns și a transmis un ultimatum.

”Încă nu am primit un răspuns exact vizavi de solicitări, dar mai aștept astăzi, cel târziu până luni. Timpul este scurt, trebuie să vedem ce e de făcut. Nu aș vrea să fac astfel de comentarii despre sume de bani, nu sunt potrivite în acest moment”, a declarat omul de afaceri, pentru .

Mohammad Murad, în vârstă de 57 de ani, are o avere estimată în jurul la 150 de milioane de euro. Libanezul se află în țara noastră de 35 de ani și are afaceri în domeniul hotelier, în industria alimentară și în cea de fast-food.

Conducerea lui Dinamo a purtat mai multe negocieri cu posibili investitori. și , la oameni de afaceri din Dubai cu care a negociat Răzvan Zăvăleanu.

Murad a mai vrut să cumpere Dinamo și în urmă cu 2 ani

Mohammad Murad și în vara anului 2020, atunci când acesta era încă deținut de Ionuț Negoiță. ”Am ajutat mai multe cluburi, nu doar Dinamo. Şi acum ajut, dar nu sub formă de acţionar.

Clubul are nevoie de investiţii timp de un an sau doi, după care sunt sigur că o să stea bine. Are o bază solidă, cred că poate să facă performanţă. Personal, îmi plac provocările. De ce nu? Chiar o să discut cu Ionuţ Negoiţă să vedem care mai este situaţia”, spunea Murad la acea vreme.

În cele din urmă, omul de afaceri libanez nu a ajuns la o înțelegere cu Ionuț Negoiță și Dinamo a intrat pe mâinile unui grup de spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, care însă nu au făcut altceva decât să bage clubul în ”groapă”.

Dinamo a început cu dreptul noul sezon din Liga 2 Casa Pariurilor reușind o , scor 1-0, cu Progreasul Spartac. ”Câinii” lui Ovidiu Burcă au avut o prestație modestă, însă au plecat cu toate cele 3 puncte datorită unui gol reușit de Antonio Bordușanu.