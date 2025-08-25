Moldovean căutat de Interpol, arestat când trecea granița în România. Este condamnat la șase ani de închisoare

Un cetățean moldovean, căutat de Interpol, a fost prins încercând să treacă granița, în România. Acesta este condamnat la șase ani de închisoare pentru infracțiuni comise în Republica Moldova. De asemenea, bărbatul se afla într-un microbuz în momentul în care polițiștii l-au identificat în baza de date.

Cetățean moldovean căutat de Interpol, prins în România

Poliția de Frontieră a transmis faptul că a fost depistat și reținut un bărbat, cetățean moldovean, ce era căutat de autorități. Acesta are de executat o pedeapsă cu închisoarea de șase ani, pentru săvârşirea infracţiunii de , amenințare și rele tratamente, comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Individul, în vârstă de 32 de ani, era pasager într-un microbuz, ce a fost oprit duminică seară, în jurul orei 21.35, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iaşi. S-a prezentat la control, moment în care oamenii legii l-au găsit în baza de date ca fiind căutat de Interpol. În acest context, moldoveanul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Bărbat căutat pentru pedofilie, prins la frontiera din Iași

În luna aprilie, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 63 de ani, ce era căutat de autorități pentru săvârşirea infracţiunii de . Acesta deținea un act de identitate fals, încercaând să scpate de condamnarea de 12 ani de închisoare.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o semnalare Interpol, acesta fiind căutat de autoritățile din Republica Moldova pentru executarea unei pedepse privative de libertate de 12 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de viol asupra unui minor. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra persoanei, ocazie cu care a fost descoperită asupra bărbatului, ascunsă, o carte de identitate cu însemnele autorităţilor române.

Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul în cauză nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui document autentic, fiind fals. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a procurat documentul în cauză prin intermediul unui concetățean, contra sumei de 400 de lei moldovenești, cu intenția de a-l folosi în statele din vestul Europei”, au transmis polițiștii.