Moldoveanul care a lucrat cu Nuno Campos i-a făcut portretul noului antrenor de la Dinamo: „M-a uimit! Mare om”

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Împrumutat în sezonul precedent de Zimbru Chișinău la Zalaegerszeg, atacantul Ștefan Bîtcă (20 de ani) a avut prilejul să fie pregătit de Nuno Campos. Tânărul jucător a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre stilul noului antrenor de la Dinamo.

Ștefan Bîtcă a lucrat cu Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo. Cum a descris perioada petrecută la Zalaegerszeg

Fotbalistul din Republica Moldova s-a arătat extrem de încântat de experiența avută cu Nuno Campos, despre care a spus că este un antrenor care se bazează foarte mult pe jocul ofensiv și de posesie, iar din acest punct de vedere .

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Ștefan, cum ți se pare Nuno Campos?

– L-am avut antrenor un an de zile și mi-a lăsat o impresie foarte bună. El e un antrenor tânăr, dar are în spatele său echipe foarte bune, unde a lucrat ca al doilea antrenor și a fost și secundul lui Paulo Fonseca. Este extrem de bine pregătit tactic și m-a uimit. Lucram foarte mult tactic și analizam adversarul, căutam punctele slabe, tot. Pe de altă parte nu schimbam stilul nostru de joc ofensiv indiferent de adversar.

De ce?

– Are principiile lui și nu le schimbă nicicum. A gestionat foarte bine situația ținând cont suntem cea mai tânără echipă din Europa, cu o medie de vârstă de doar 22 de ani. Lucrează foarte bine cu jucătorii tineri și cei de la Dinamo vor avea mult de câștigat pe partea asta. Le va da încrederea de care au nevoie jucătorilor tineri și o să învețe foarte mult de la el.

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E o performanță să termini o echipă mică, cu un buget redus și cu o echipă atât de tânără pe locul 5 în campionatul Ungariei…

– La începutul sezonului toți se așteptau ca noi să retrogradăm, iar acum la final suntem foarte apreciați în Ungaria pentru jocul nostru frumos bazat pe posesie. A creat un stil de joc al echipei și va face la fel la Dinamo. Ne înțelegeam bine cu el, vorbește engleză foarte bine. Seamănă cu Zeljko Kopic, doar că e portughez.

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Pe ce pune accent cel mai mult Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

Care este atuul principal al lui Nuno Campos?

– Aș spune că nu pune foarte mult accent pe pregătirea fizică și lucrează foarte mult din punct de vedere tactic. Mereu lucra cu noi, nu aveam timp cât de mult lucram.

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Ce relație a avut cu suporterii și conducerea?

– Era foarte apreciat și iubit de suporteri, care îi scandau numele după fiecare meci indiferent dacă pierdeam sau câștigam. Și el le răspundea la fel de cald. Nu a avut nicio problemă nici cu cei din conducere.

Crezi că se potrivește pentru campionatul României?

– Eu urmăresc SuperLiga și cred că Nuno Campos va face față cu brio. Poate să fie chiar o revelație, unul dintre cei mai buni antrenori din România.

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Cum este ca om Nuno Campos

Care e lucrul cel mai important pe care l-ai învățat de la el?

– Ne-a oferit foarte mult încredere tuturor jucătorilor și m-a sprijinit pentru că am fost accidentat o perioadă mai lungă. Mereu ne încuraja când am avut un început mai slab și spunea că noi nu suntem o echipă care să ne batem pentru evitarea retrogradării. Eu cred că nivelul din România e apropiat de cel din Ungaria, dar , adică va avea un buget mai mare de transferuri.

Cum este ca om Nuno Campos?

– E o persoană modestă, cinstit, foarte plăcut și înțelegător. Sincer nu pot să spun decât de bine despre el. Ne-a spus prin cuvintele lui că va pleca deși nu și-a luat rămas bun și ne-a mulțumit tuturor, a zis că e foarte mândru de noi. Un om mare și foarte educat.

Crezi că e posibil să aducă jucători de la Zalaegerszeg la Dinamo?

– Dacă antrenorul o să îi dorească eu cred că da. Avem jucători foarte buni și sigur ar face față în campionatul României. Are ce să aducă la Dinamo dacă vrea. Sunt mulți jucători străini de calitate. Noi am jucat în 4-4-2 și cred că același sistem îl va implementa și la Dinamo. Îi place mai mult.