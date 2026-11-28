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CFR Cluj nu a contat în prima repriză în deplasarea de la FC Voluntari, iar statisticile sunt grăitoare în acest sens. Chiar și așa, Marius Șumudică a părut mulțumit de scorul indicat de tabelă după 45 de minute: 0-0.

Marius Șumudică a plecat amuzat spre vestiare după FC Voluntari – CFR Cluj 0-0 la pauză

O primă repriză în care FC Voluntari a avut 10 șuturi spre poartă și 2 pe poartă, în timp ce formația din Gruia nu a reușit nici măcar un șut. A contat și faptul că la Voluntari a nins, astfel că meciul se dispută mai degrabă în condiții nedemne de fotbal.

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să repare jocul echipei, Marius Șumudică s-a îndreptat spre vestiar râzând. În imaginile surprinse de FANATIK se vede cum Marius Șumudică s-a salutat cu mai multe persoane din staff-ul celor de la Voluntari.

A avut timp să și glumească pe seama unor lovituri de la colț executate de Voluntari. „Stai, mă, când a dat două cornere nu era gata?”,

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CFR Cluj se luptă pentru salvarea de la retrogradare, dar e aproape de play-off

Exceptând deplasarea de la Voluntari, CFR Cluj mai are de jucat în campionat în acest an trei „finale”: cu Rapid și Corvinul acasă și cu Universitatea Cluj în deplasare. Momentan, în ciuda faptului că echipa este în insolvență, CFR e la doar trei puncte distanță de ultimul loc de play-off (înainte de meciul cu FC Voluntari) și 13 puncte distanță de retrogradarea directă.

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Pentru clujeni vor urma vremuri complicate, însă, pentru că toate informațiile indică spre o depunctare record din cauza situației financiare. Mai mult, rămâne de văzut dacă planul de reorganizare al clujenilor va fi aprobat de instanță. La nivel declarativ, Marius Șumudică a anunțat în repetate rânduri că obiectivul său personal este salvarea de la retrogradare.

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