Sport

Moment bizar la finalul meciului Chelsea – Pafos 1-0. Cum l-a pus în dificultate David Beckham pe antrenorul lui Vlad Dragomir

Pafos a cedat greu pe terenul lui Chelsea și este ca și eliminată din Champions League. Însă, la conferința de presă, antrenorul ciprioților a fost surprins când a fost întrebat de David Beckham.
Traian Terzian
22.01.2026 | 12:15
Moment bizar la finalul meciului Chelsea Pafos 10 Cum la pus in dificultate David Beckham pe antrenorul lui Vlad Dragomir
Antrenorul lui Pafos, pus în încurcătură de o întrebare despre David Beckham. Sursă foto: The Mirror
Formația lui Vlad Dragomir a cedat greu pe Stamford Bridge, scor 0-1, dar momentul culminant a venit abia la final. Antrenorul lui Pafos a fost surprins de o întrebare legată de David Beckham.

Antrenorul lui Pafos, pus în dificultate de o întrebare legată de David Beckham

Tehnicianul spaniol Albert Celades a fost numit la începutul anului pe banca tehnică a echipei cipriote și a debutat cu o înfrângere în Champions League, care înseamnă în mare parte ratarea calificării în play-off-ul pentru optimile de finală.

La finalul jocului de la Londra, fostul jucător de la Barcelona și Real Madrid a răspuns în conferința de presă la întrebări legate de partidă, dar la un moment dat a fost uluit când un jurnalist l-a rugat să comenteze scandalul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria.

”Evident, ați jucat o vreme cu David Beckham la Real Madrid, ați urmărit povestea lui? Și ce părere aveți despre asta?”, a fost întrebarea unui reporter care l-a lăsat cu gura căscată pe antrenorul lui Pafos. ”Ce întrebare e asta?”, a reușit să spună Celades, conform Daily Mail.

Celades a driblat subiectul Beckham

După un scurt moment de uluială, ofițerul de presă al lui Pafos a intervenit și l-a sfătuit la ureche pe antrenorul spaniol să nu se implice în acest subiect. ”Nu răspundeți la această întrebare, cred că nu este relevantă pentru Pafos. Îmi pare rău”, i-a transmis oficialul.

Iar Albert Celades s-a conformat și a precizat doar atât: ”Nu înțeleg rosul întrebării, dar, da, am jucat împreună la Real Madrid”. ”Probabil că ar fi mai bine să nu răspunzi, probabil că așa e mai înțelept”, a continuat jurnalistul.

”Nu este vorba despre asta, dar am o amintire bună despre el, pentru că am jucat un timp împreună. A fost un profesionist uimitor și, bineînțeles, un jucător foarte bun”, a precizat Celades în încheiere.

De unde a pornit scandalul în familia Beckham

Brooklyn, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, este miezul întregului scandal. Acesta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare în care își acuză părinții că i-au transformat viața într-un calvar și că pozează într-o familie perfect, deși lucrurile nu stau deloc așa.

”Nu îmi doresc o reconciliere cu familia mea. Nu sunt controlat de nimeni, dimpotrivă, pentru prima dată în viața mea îmi apăr propriile alegeri. De-a lungul întregii mele vieți, părinții mei au controlat narațiunea din presă despre familia noastră. Postările de fațadă din social media, evenimentele ‘perfecte’ și relațiile lipsite de autenticitate au făcut parte din lumea în care m-am născut.

Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria mască. Eu cred, însă, că adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a scris Brooklyn Beckham.

Și-a acuzat părinții că au încercat să-i strice relația cu Nicola Peltz

Fiul cel mare al lui David Beckham a vorbit despre presiunile la care a fost supus înainte de căsătoria cu Nicola Peltz, despre faptul că aleasa inimii sale a fost mereu judecată și despre modul cum David și Victoria și-a instigat ceilalți copii împotriva lui.

”Părinții mei au încercat constant să îmi distrugă relația, încă dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit niciodată. Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au pus presiune în mod repetat asupra mea și au încercat chiar să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii.

Insistau să semnez înainte de ziua nunții, pentru ca termenii acordului să intre imediat în vigoare. Refuzul meu a blocat banii pe care îi așteptau, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel.

Din momentul în care am început să îmi apăr poziția, am fost supus unor atacuri constante din partea părinților mei, atât în privat, cât și public, toate trimise presei la ordinul lor. Chiar și frații mei au fost împinși să mă atace pe rețelele sociale, pentru ca ulterior să mă blocheze complet, fără explicații, vara trecută”, a mai precizat Brooklyn Beckham.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
