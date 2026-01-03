Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana

Drama petrecută la în stațiunea elvețiană Crans-Montana a îndoliat o lume întreagă. Mai marii sportului italian au hotărât ca la toate meciurile care se vor desfășura în acest weekend în Serie A să se țină un minut de reculegere.
Un moment de reculegere va fi ținut în sportul italian în acest weekend în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în tragicul incendiu de la Crans-Montana, din noaptea de Revelion.
Conform Corriere dello Sport, președintele CONI, Luciano Buonfiglio, a invitat toate federațiile sportive să țină un minut de reculegere înainte de începerea evenimentele sportive care au loc în Italia în acest weekend.
Prima care a răspuns pozitiv acestei inițiative a fost Federația de Fotbal din Italia, care a anunțat că un moment de reculegere se va ține la toate partidele din etapa a 18-a din Serie A. Acest lucru s-a întâmplat deja vineri seară la duelul Cagliari – Milan și sâmbătă la prânz la întâlnirea Como – Udinese.
Un local din renumita stațiune montană elvețiană Crans-Montana a fost cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou. În teribilul incendiu și-au pierdut viața cel puțin 47 de persoane, iar peste 100 sunt internate în diferite spitale din Europa cu arsuri grave.
Printre decedați se află și un tânăr sportiv italian. Este vorba de promițătorul jucător de golf Emanuele Galeppini, în vârstă de 16 ani. Tânărul din Genova era stabilit în Emiratele Unite Arabe, unde fusese admis la o instituție de învățământ prestigioasă, și se afla în Elveția pentru a petrece sărbătorile de iarnă.
În localul cuprins de flăcări se afla și un fotbalist legitimat la formația franceză FC Metz, Tahirys Dos Santos. În vârstă de 19 ani, acesta a reușit să iasă la timp din club și să scape cu viața din infern.
Impresarul Christophe Hutteau a dezvăluit că a reușit să ia legătură cu părinții fotbalistului și aceștia l-au informat că jucătorul are arsuri pe 30% din suprafața corpului și a fost transferat la o unitate medicală specializată din Stuttgart.