Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana

Drama petrecută la în stațiunea elvețiană Crans-Montana a îndoliat o lume întreagă. Mai marii sportului italian au hotărât ca la toate meciurile care se vor desfășura în acest weekend în Serie A să se țină un minut de reculegere.

Minut de reculegere la meciurile din Serie A după tragedia de la Crans-Montana

Un moment de reculegere va fi ținut în sportul italian în acest weekend în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în tragicul incendiu de la Crans-Montana, din noaptea de Revelion.

Conform , președintele CONI, Luciano Buonfiglio, a invitat toate federațiile sportive să țină un minut de reculegere înainte de începerea evenimentele sportive care au loc în Italia în acest weekend.

Prima care a răspuns pozitiv acestei inițiative a fost Federația de Fotbal din Italia, care a anunțat că un moment de reculegere se va ține la toate partidele din etapa a 18-a din Serie A. Acest lucru s-a întâmplat deja vineri seară la duelul Cagliari – Milan și sâmbătă la prânz la întâlnirea Como – Udinese.

Cel puțin un sportiv a murit în incendiul de Crans-Montana

Un local din renumita stațiune montană elvețiană Crans-Montana a fost cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou. În teribilul incendiu și-au pierdut viața cel puțin 47 de persoane, iar peste 100 sunt internate în diferite spitale din Europa cu arsuri grave.

. Este vorba de promițătorul jucător de golf Emanuele Galeppini, în vârstă de 16 ani. Tânărul din Genova era stabilit în Emiratele Unite Arabe, unde fusese admis la o instituție de învățământ prestigioasă, și se afla în Elveția pentru a petrece sărbătorile de iarnă.

Un fotbalist de la Metz a scăpat cu viață din infern

În localul cuprins de flăcări se afla și un . În vârstă de 19 ani, acesta a reușit să iasă la timp din club și să scape cu viața din infern.

Impresarul Christophe Hutteau a dezvăluit că a reușit să ia legătură cu părinții fotbalistului și aceștia l-au informat că jucătorul are arsuri pe 30% din suprafața corpului și a fost transferat la o unitate medicală specializată din Stuttgart.