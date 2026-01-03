Sport

Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana

Zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Anul Nou într-un incendiu produs într-un local din Crans-Montana. Italienii țin un minut de reculegere la meciurile din Serie A.
Traian Terzian
03.01.2026 | 15:05
Moment comemorativ la meciurile din Serie A Minut de reculegere dupa tragedia de la CransMontana
Minut de reculegere la meciurile din Serie A după tragedia din Elveția. Sursă foto: colaj Fanatik
Drama petrecută la în stațiunea elvețiană Crans-Montana a îndoliat o lume întreagă. Mai marii sportului italian au hotărât ca la toate meciurile care se vor desfășura în acest weekend în Serie A să se țină un minut de reculegere.

Minut de reculegere la meciurile din Serie A după tragedia de la Crans-Montana

Un moment de reculegere va fi ținut în sportul italian în acest weekend în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în tragicul incendiu de la Crans-Montana, din noaptea de Revelion.

Conform Corriere dello Sport, președintele CONI, Luciano Buonfiglio, a invitat toate federațiile sportive să țină un minut de reculegere înainte de începerea evenimentele sportive care au loc în Italia în acest weekend.

Prima care a răspuns pozitiv acestei inițiative a fost Federația de Fotbal din Italia, care a anunțat că un moment de reculegere se va ține la toate partidele din etapa a 18-a din Serie A. Acest lucru s-a întâmplat deja vineri seară la duelul Cagliari – Milan și sâmbătă la prânz la întâlnirea Como – Udinese.

Cel puțin un sportiv a murit în incendiul de Crans-Montana

Un local din renumita stațiune montană elvețiană Crans-Montana a fost cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou. În teribilul incendiu și-au pierdut viața cel puțin 47 de persoane, iar peste 100 sunt internate în diferite spitale din Europa cu arsuri grave.

Printre decedați se află și un tânăr sportiv italian. Este vorba de promițătorul jucător de golf Emanuele Galeppini, în vârstă de 16 ani. Tânărul din Genova era stabilit în Emiratele Unite Arabe, unde fusese admis la o instituție de învățământ prestigioasă, și se afla în Elveția pentru a petrece sărbătorile de iarnă.

Un fotbalist de la Metz a scăpat cu viață din infern

În localul cuprins de flăcări se afla și un fotbalist legitimat la formația franceză FC Metz, Tahirys Dos Santos. În vârstă de 19 ani, acesta a reușit să iasă la timp din club și să scape cu viața din infern.

Impresarul Christophe Hutteau a dezvăluit că a reușit să ia legătură cu părinții fotbalistului și aceștia l-au informat că jucătorul are arsuri pe 30% din suprafața corpului și a fost transferat la o unitate medicală specializată din Stuttgart.

